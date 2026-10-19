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عربي-دولي

رسالة من بن غفير إلى يهود فرنسا: مكانكم في إسرائيل

Lebanon 24
19-10-2026 | 15:35
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رسالة من بن غفير إلى يهود فرنسا: مكانكم في إسرائيل
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وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نداءً إلى اليهود المقيمين في فرنسا، دعاهم فيه إلى الانتقال إلى إسرائيل، قائلاً: "عودوا إلى دياركم".
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وجاءت دعوة بن غفير خلال مؤتمر للجالية اليهودية الفرنسية في مدينة نتانيا، بحضور مئات من مؤيدي حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه، وفق بيان صادر عن الحزب.

وانتقد بن غفير الحكومة الفرنسية، متهماً جهات داخل فرنسا بالسعي إلى الإضرار بإسرائيل، من دون تحديد هويتها، داعياً باريس إلى مراجعة سياساتها.

وقال مخاطباً يهود فرنسا: "عودوا إلى دياركم. عودوا إلى هنا. كونوا هنا. فهذا هو بيتكم، وهذا هو وطنكم".

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع احتجاجات تشهدها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، شارك فيها نحو نصف مليون شخص السبت، فيما دعا رئيس الوزراء الفرنسي إلى فرض حظر تجول في مناطق محددة.
 
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