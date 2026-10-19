تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تهديدات بوجود قنابل تستهدف مئات المدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية

Lebanon 24
19-10-2026 | 16:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تهديدات بوجود قنابل تستهدف مئات المدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية
تهديدات بوجود قنابل تستهدف مئات المدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تسببت رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل داخل مدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بحالة من القلق والاستنفار، فيما أخلت بعض المؤسسات التعليمية مبانيها وأغلقت أبوابها مؤقتاً، قبل أن تعلن الشرطة أنها تتعامل مع التهديدات باعتبارها بلاغات كاذبة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية   أفادت شرطة أيرلندا الشمالية بأن ما يصل إلى 300 مدرسة أبلغت عن تلقي الرسالة نفسها، التي تضمنت تهديداً عاماً بوجود عبوات ناسفة. وأكدت الشرطة أن الرسائل مصدرها خارج المملكة المتحدة، وأن التحقيقات الأولية لم تكشف عن أي أمر مريب، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على الجمهور يُعد منخفضاً في الوقت الراهن.

وكان وزير التعليم في أيرلندا الشمالية، بول غيفان، قد أعلن في وقت سابق أن 160 مدرسة تلقت تهديدات، لافتاً إلى أن الرسائل تضمنت تهديداً بفرض الشريعة الإسلامية، وانتهت بعبارة "الله أكبر". وأوضح أن السلطات لا تعتبر التهديد موثوقاً، لكنه تسبب في اضطراب واسع وقلق لدى الطلاب والأهالي والعاملين في القطاع التعليمي.

وأضافت الشرطة أنها تواصل تحقيقاتها والتنسيق مع المدارس والجهات التعليمية، فيما اضطرت بعض المؤسسات إلى الإغلاق أو إخلاء مبانيها كإجراء احترازي.

وفي اسكتلندا، أعلنت الشرطة تلقي عدد من المدارس رسائل تهديد مماثلة، مؤكدة أنها تتعامل معها باعتبارها خدعة، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد الجهة التي تقف وراءها. وأفادت تقارير بأن بعض المدارس أخلت مبانيها، بينما اتخذت مؤسسات أخرى إجراءات احترازية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأدان مسؤولون تربويون استهداف المدارس بهذه الرسائل، معتبرين أنها تسببت في تعطيل العملية التعليمية وإثارة الخوف بين الطلاب والأهالي، رغم عدم العثور على مؤشرات تدل على وجود تهديد فعلي.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تحدٍّ كبير" في غزة.. هكذا عاد مئات آلاف الطلاب إلى المدارس
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديد بوجود قنبلة.. طائرة من تل أبيب تهبط اضطرارياً في بلغاريا
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز لتفريق احتجاجات في باريس لطلاب المدارس الثانوية على تردي ظروف التعليم (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الشمالي تُطمئن أهالي الضنية: مياهنا خالية من التلوث
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 12:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المؤسسات التعليمية

أيرلندا الشمالية

الإسلام

المملكة

أيرلندا

الشمالي

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-10-20
Lebanon24
04:39 | 2026-10-20
Lebanon24
04:33 | 2026-10-20
Lebanon24
04:21 | 2026-10-20
Lebanon24
04:06 | 2026-10-20
Lebanon24
03:53 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24