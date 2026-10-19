بزشكيان: طهران مستعدة لحل القضايا القائمة عبر الحوار

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أعلن الرئيس مسعود بزشكيان أنه لا توجد خلافات جوهرية بين ودول المنطقة، مؤكدا ان مستعدة لحل القائمة عبر الحوار.ولفت بزشكيان خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي لافروف في طهران إلى أن "التدخلات الأميركية والسياسات القائمة على إثارة الانقسام هي التي أدت إلى نشوء الخلافات في المنطقة".وقال بزشكيان إن إيران "لا تقبل بأن تفرض أي دولة إرادتها ومطالبها على دول أخرى بالاعتماد على القوة وأدوات الضغط"، داعيا إلى بناء عالم يقوم على الاحترام المتبادل، واحترام حقوق الدول، والتعاون البنّاء، وتعددية الأطراف.وأضاف أن طهران تعتقد أن تشاطرها وجهات النظر ذاتها، وتتبع نهجا مماثلا في هذا الصدد.من جانبه، أكد لافروف عزم على تعزيز التعاون مع طهران، مشيرا إلى عدد من المجالات الرئيسية للعمل المشترك بين البلدين، تشمل توسيع التعاون في قطاعات والغاز، والاتصالات والإعلام، والثقافة، والنقل، والطاقة، إلى جانب تعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية.