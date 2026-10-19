تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: طهران مستعدة لحل القضايا القائمة عبر الحوار

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بزشكيان: طهران مستعدة لحل القضايا القائمة عبر الحوار
بزشكيان: طهران مستعدة لحل القضايا القائمة عبر الحوار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا توجد خلافات جوهرية بين إيران ودول المنطقة، مؤكدا ان طهران مستعدة لحل القضايا القائمة عبر الحوار.
Advertisement

 ولفت بزشكيان خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران إلى أن "التدخلات الأميركية والسياسات القائمة على إثارة الانقسام هي التي أدت إلى نشوء الخلافات في المنطقة".

وقال بزشكيان إن إيران "لا تقبل بأن تفرض أي دولة إرادتها ومطالبها على دول أخرى بالاعتماد على القوة وأدوات الضغط"، داعيا إلى بناء عالم يقوم على الاحترام المتبادل، واحترام حقوق الدول، والتعاون البنّاء، وتعددية الأطراف.

وأضاف أن طهران تعتقد أن روسيا تشاطرها وجهات النظر ذاتها، وتتبع نهجا مماثلا في هذا الصدد.

من جانبه، أكد لافروف عزم موسكو على تعزيز التعاون مع طهران، مشيرا إلى عدد من المجالات الرئيسية للعمل المشترك بين البلدين، تشمل توسيع التعاون في قطاعات النفط والغاز، والاتصالات والإعلام، والثقافة، والنقل، والطاقة، إلى جانب تعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية.
 
مواضيع ذات صلة
بزشكيان يقول إن إيران لا تسعى لسلاح نووي ومستعدة للحوار
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: مستعدون للحوار لكن واشنطن تريد إخضاع إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: مستعدون لحوار سلام مع أوكرانيا قائم على الحقائق على أرض الواقع
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية

الإيراني

الرئيسي

سيرغي

روسيا

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24