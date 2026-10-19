زيلينسكي يتهم واشنطن بتقييد الدعم الاستخباراتي والعسكري وهكذا ردّ ترامب

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لم تتلق تفسيراً من بشأن القيود التي يقول إنها فُرضت على خدمات الاتصالات الفضائية والمعلومات الاستخباراتية الأميركية، محذراً من تأثيرها على قدرة القوات على التصدي للهجمات الروسية.وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، عرض زيلينسكي هذه المخاوف خلال اجتماع افتراضي مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين والديمقراطي، مطالباً بالضغط على إدارة الرئيس لإزالة القيود المفترضة.وقال زيلينسكي إن خدمات "ستارلينك" التابعة لإيلون ونظام "ستارشيلد" العسكري الأميركي لا تزال تخضع لقيود جزئية، رغم نفي وجودها.وأضاف: "ما زلنا لا نملك تفسيراً لذلك. كل ما نسمعه قصص غريبة ومختلفة، للأسف". وأوضح أن هذه القيود تؤثر على قدرة على إسقاط الطائرات المسيّرة الروسية.وكشف الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تتلق تحذيرات مبكرة من بشأن هجمات روسية بصواريخ باليستية في 3 مناسبات خلال الأسبوع الماضي، بينها يوم الأحد.وقال إن كييف لم تحصل على تفسير واضح من واشنطن بشأن أسباب ذلك، معتبراً أن هذه التطورات قد تشير إلى تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية.كما اتهم الأميركي بيت هيغسيث بعدم الموافقة على تسليم صواريخ اعتراضية لمنظومات "باتريوت"، وصواريخ "AIM-9X" المستخدمة في منظومات "ناسامز"، رغم أن دولاً في حلف شمال الأطلسي دفعت ثمنها بالفعل.وأضاف: "لم يتبق لدينا تقريباً أي صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت من شركائنا ".واعتبر زيلينسكي أن هذه التطورات توحي باتخاذ قرار سياسي لإبطاء الدعم المقدم لأوكرانيا.في المقابل، نفى وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، مؤكداً للصحافيين، استمرار التعاون في هذا المجال.وقال إنه لا يعرف من أصدر قرار إبطاء خدمة ستارلينك، مضيفاً: "لكنني سأعرف".وجدد الرئيس الأميركي انتقاداته لزيلينسكي، قائلاً إنه لا يساعد في إنهاء الحرب مع .وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب: "ربما حان الوقت لكي يكلف زيلينسكي شخصاً آخر بالتفاوض".وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت الكثير لأوكرانيا، بينما لم تحصل على شيء في المقابل، وفق تعبيره.مقترح لوقف ضرب المصافي الروسية