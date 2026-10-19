بسبب الاحتجاجات... إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 3 دول أوروبية

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دعت الخارجية مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى وبلجيكا وإيطاليا، على خلفية ما وصفته بتصاعد الاضطرابات والإخلال بالنظام العام في هذه الدول.وقالت إن على المواطنين الإيرانيين الموجودين حالياً في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا تجنب المناطق التي تشهد توترات أو مواجهات، والامتناع عن التنقلات غير الضرورية، ولا سيما في المناطق المضطربة.وحذرت الوزارة من احتمال تصاعد الاضطرابات وفرض قيود على حركة التنقل، فضلاً عن حدوث اضطرابات في خدمات النقل العام، داعية مواطنيها إلى التحقق من آخر المستجدات الأمنية وأوضاع المواصلات قبل التنقل.احتجاجات فرنسا.. ألفا موقوف و600 شرطي مصابكما أوصت الإيرانيين بالاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في الدول الثلاث، تحسباً لأي طارئ.وتأتي هذه التحذيرات في ظل احتجاجات واضطرابات شهدتها مدن في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع الخدمات العامة والتعليم.وشهدت بعض الاحتجاجات مواجهات مع قوات الشرطة وأعمال عنف وتخريب، ما أدى إلى تدخل واحتمال تأثر حركة التنقل وخدمات النقل العام في المناطق المضطربة.