تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب الاحتجاجات... إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 3 دول أوروبية

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب الاحتجاجات... إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 3 دول أوروبية
بسبب الاحتجاجات... إيران تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 3 دول أوروبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت الخارجية الإيرانية مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، على خلفية ما وصفته بتصاعد الاضطرابات والإخلال بالنظام العام في هذه الدول.
Advertisement

وقالت إن على المواطنين الإيرانيين الموجودين حالياً في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا تجنب المناطق التي تشهد توترات أو مواجهات، والامتناع عن التنقلات غير الضرورية، ولا سيما في المناطق المضطربة.

وحذرت الوزارة من احتمال تصاعد الاضطرابات وفرض قيود على حركة التنقل، فضلاً عن حدوث اضطرابات في خدمات النقل العام، داعية مواطنيها إلى التحقق من آخر المستجدات الأمنية وأوضاع المواصلات قبل التنقل. 

احتجاجات فرنسا.. ألفا موقوف و600 شرطي مصاب

كما أوصت الإيرانيين بالاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في الدول الثلاث، تحسباً لأي طارئ.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل احتجاجات واضطرابات شهدتها مدن في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وأوضاع الخدمات العامة والتعليم.

وشهدت بعض الاحتجاجات مواجهات مع قوات الشرطة وأعمال عنف وتخريب، ما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية واحتمال تأثر حركة التنقل وخدمات النقل العام في المناطق المضطربة.
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى جدة والدمام
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في الرياض: ننصح رعايانا بإعادة النظر في السفر للمملكة بسبب احتمال استهداف إيران مصالحنا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تقتل مواطنيها حتى دون احتجاجات ويجب إيقاف الأزمة الإنسانية هناك فوراً
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لـ"اليونيفيل" يتراجع ومقترحات أوروبيّة تجنّباً للفراغ الأمني
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

إيطاليا

أوروبي

فرنسا

البعث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24