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عربي-دولي

لقاء بين الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي... هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:43
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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.
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جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات بالرئيس الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفرنسي، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة دعم التعاون الإماراتي الفرنسي المثمر في المجالات الحيوية، وتعزيز مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معا من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، لمصلحة جميع شعوبها ودولها.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة تكريما للرئيس الفرنسي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وسجل الرئيس الفرنسي كلمة في كتاب كبار الزوار، أعرب خلالها عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية الفرنسية، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من الازدهار.
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