تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف وكوشنر بجولة مزدوجة.. حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ويتكوف وكوشنر بجولة مزدوجة.. حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات
ويتكوف وكوشنر بجولة مزدوجة.. حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من المتوقع أن يتوجها إلى النرويج هذا الأسبوع لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الرئيس الأوكراني، في ظل أزمة طاقة تلوح في الأفق قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
Advertisement

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من المتوقع أن يتوجها إلى النرويج هذا الأسبوع لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الرئيس الأوكراني، في ظل أزمة طاقة تلوح في الأفق قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

من جانبها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أن رئيس وزراء النرويج ورئيس فنلندا سيشاركان في اجتماع مبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة أوسلو.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان بعد ذلك إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في مسقط رأسه.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي كان من المتوقع أن يشارك في محادثات النرويج، مريض وسيشارك عبر الإنترنت. لن لم يصدر تأكيد رسمي يوضح الأمر.

ومن المتوقع أن يتخذا هناك الخطوة التالية في جهودهم لإظهار فوائد إبرام صفقة مع بوتين، من خلال تأمين إطلاق سراح مواطن أميركي محتجز منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ناقش مجددا إمكانية إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين، دون الإفصاح عن هويتهم.

ولفتت إلى أن الأميركي الوحيد الذي تصنفه وزارة الخارجية الأميركية على أنه "محتجز ظلما" في روسيا هو ستيفن هوبارد، الذي اتهمته روسيا بالقتال بصفته مرتزقا لصالح أوكرانيا عندما اعتقل عام 2022.

وحكم على هوبارد، الذي يبلغ منتصف السبعينيات من عمره، بالسجن لأكثر من 6 سنوات في مستعمرة عقابية.

وبحسب "نيويورك تايمز" فإن توقيت الإفراج، إن حدث، يكشف الكثير عن استراتيجية بوتين؛ موضحة أن تخليص روسيا من رهينة أميركية مسن لا يكلف بوتين شيئا، ولا يعود بأي فائدة على أوكرانيا.

لكن في خضم انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يتيح ذلك لترامب الترويج لسياسة خارجية تتبنى مبدأ "أميركا أولا"، مصحوبة بصور مؤثرة لسجين يلم شمله مع عائلته.

وأضافت أن الهدف الأكبر بالنسبة لبوتين وترامب هو تطبيع علاقة بدأت بالتدهور قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما ضم بوتين شبه جزيرة القرم.
مواضيع ذات صلة
تأجيل زيارة ويتكوف وكوشنر إلى أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين وصف في مستهل مباحثاته مع ويتكوف وكوشنر الوضع الذي يتعين معالجته خلال المفاوضات بالصعب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
صيادو لبنان أمام أزمة مزدوجة.. ماذا حلّ بهم؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل مزدوجة من ترامب إلى إيران.. مفاوضات وضربات محتملة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:29:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزارة الخارجية

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24