ويتكوف وكوشنر بجولة مزدوجة.. حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات

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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مبعوثي الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من المتوقع أن يتوجها إلى النرويج هذا الأسبوع لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الرئيس الأوكراني، في ظل أزمة طاقة تلوح في الأفق قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مبعوثي الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من المتوقع أن يتوجها إلى النرويج هذا الأسبوع لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الرئيس الأوكراني، في ظل أزمة طاقة تلوح في الأفق قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.من جانبها نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين أن رئيس وزراء النرويج ورئيس فنلندا سيشاركان في اجتماع مبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة أوسلو.وأفادت "نيويورك تايمز" بأن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان بعد ذلك إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للقاء الرئيس في مسقط رأسه.وفي سياق متصل، أفادت وكالة " " نقلا عن مصدر مطلع أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي كان من المتوقع أن يشارك في محادثات النرويج، مريض وسيشارك عبر الإنترنت. لن لم يصدر تأكيد رسمي يوضح الأمر.ومن المتوقع أن يتخذا هناك الخطوة التالية في جهودهم لإظهار فوائد إبرام صفقة مع ، من خلال تأمين إطلاق سراح مواطن أميركي محتجز منذ فترة طويلة.وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ناقش مجددا إمكانية إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين، دون الإفصاح عن هويتهم.ولفتت إلى أن الأميركي الوحيد الذي تصنفه الأميركية على أنه "محتجز ظلما" في هو ستيفن هوبارد، الذي اتهمته روسيا بالقتال بصفته مرتزقا لصالح عندما اعتقل عام 2022.وحكم على هوبارد، الذي يبلغ منتصف السبعينيات من عمره، بالسجن لأكثر من 6 سنوات في مستعمرة عقابية.وبحسب "نيويورك تايمز" فإن توقيت الإفراج، إن حدث، يكشف الكثير عن استراتيجية بوتين؛ موضحة أن تخليص روسيا من رهينة أميركية مسن لا يكلف بوتين شيئا، ولا يعود بأي فائدة على أوكرانيا.لكن في خضم انتخابات التجديد النصفي في ، يتيح ذلك لترامب الترويج لسياسة خارجية تتبنى مبدأ "أميركا أولا"، مصحوبة بصور مؤثرة لسجين يلم شمله مع عائلته.وأضافت أن الهدف الأكبر بالنسبة لبوتين وترامب هو تطبيع علاقة بدأت بالتدهور قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما ضم بوتين شبه القرم.