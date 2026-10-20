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عربي-دولي

حرائق إندونيسيا تلتهم نحو 1.9 مليون هكتار منذ مطلع العام

Lebanon 24
20-10-2026 | 00:02
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حرائق إندونيسيا تلتهم نحو 1.9 مليون هكتار منذ مطلع العام
حرائق إندونيسيا تلتهم نحو 1.9 مليون هكتار منذ مطلع العام photos 0
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قضت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 1.9 مليون هكتار من الأراضي في الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونهاية ايلول من هذا العام، وفق ما ذكره مرصد متخصص في تحليل صور الأقمار الاصطناعية.
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ولم تعلن الحكومة الإندونيسية حتى الآن أرقاما رسمية محدثة للمساحات التي طالتها النيران منذ إعلانها في نهاية يوليو أن الحرائق دمرت 202 ألف هكتار.

وقال ديفيد غافو، مؤسس موقع "نوسانتارا أطلس" المتخصص في رصد إزالة الغابات، إن النطاق الفعلي للحرائق قد يكون أكبر بكثير من المساحة التي رصدتها منظمته حتى الآن، والتي بلغت 1,916,588 هكتارا.

وأوضح غافو، في حديث له نشر يوم الاثنين، أن تقديراتهم للمساحات المحترقة "متحفظة" لسببين؛ أولهما استبعاد بؤر الحرائق الفردية التي تقل مساحتها عن 6.25 هكتار، وثانيهما إعطاء الأولوية لتجنب أي رصد خاطئ.
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