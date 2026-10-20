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عربي-دولي

استطلاع جديد... شعبية ترامب تتراجع إلى أدنى مستوى

Lebanon 24
20-10-2026 | 00:14
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أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في ظل قلق الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين واستعدادهم على ما يبدو لمعاقبة الحزب الجمهوري في انتخابات الكونجرس في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار ⁠الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام إلى أن نحو 31 بالمئة من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية عن الأسبوعين السابقين، وهو أدنى مستوى خلال فترتي رئاسته.

 وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن الحزب الذي سيصوتون له لو أجريت انتخابات الكونغرس اليوم، اختار نحو 47 ‌بالمئة ⁠الحزب الديمقراطي مقابل 35 بالمئة اختاروا الحزب الجمهوري.

وتقدم الديمقراطيين بفارق 12 نقطة مئوية هو الأكبر خلال الدورة الانتخابية الحالية، وقد يعزز آمالهم في انتزاع السيطرة ⁠على مجلسي النواب والشيوخ.

أما بالنسبة للجمهوريين، فإن فقدان السيطرة على أي من المجلسين قد يعقد جدول أعمال ترامب ⁠في العامين الأخيرين من ولايته.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1679 بالغا أميركيا، من بينهم 1279 ⁠ناخبا مسجلا. وبلغ هامش الخطأ في النتائج نقطتين مئويتين لجميع المشاركين، وثلاث نقاط مئوية للناخبين المسجلين.

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