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عربي-دولي

تصعيد في الانتقادات بين ترامب وزيلينسكي.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
20-10-2026 | 00:52
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تصعيد في الانتقادات بين ترامب وزيلينسكي.. اليكم ما يجري
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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بعدم تقديم أي شيء مقابل الدعم الأميركي، وقال إن أوكرانيا لم تقدم شيئا لواشنطن مقابل دعمها لكييف.
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وقال ترامب للصحفيين في واشنطن، أمس الاثنين: "لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، لكنها لم تقدم لنا شيئا. تذكروا ذلك".

في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من حجب واشنطن لشحنات الأسلحة.

وبحسب التقارير، وجه زيلينسكي هذا الاتهام خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وذكر موقع أكسيوس، نقلا عن نص الاجتماع، أن زيلينسكي قال إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يرفض الموافقة على تسليم صواريخ باتريوت وغيرها من صواريخ الدفاع الجوي، رغم أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" دفعت ثمنها بالفعل.

ونقل الموقع عن زيلينسكي قوله: "كل هذا يشير إلى اتخاذ قرار سياسي ما بإبطاء الدعم المقدم إلينا".
 وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تعليق الشحنات أثر أيضا في الإمدادات المقدمة من شركاء خرين لأوكرانيا، والتي تتطلب موافقة واشنطن.

وصعّد ترامب أيضا انتقاداته لكييف بعدما ألمح زيلينسكي إلى أن نهج الرئيس الأميركي المتقارب مع الكرملين يضعه في الجانب الخطأ من التاريخ.

ورد ترامب قائلا: "زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث".

وقال ترامب إن الرئيس الأوكراني "لا يساعد كثيرا" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

ونفى مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية صحة التقارير، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه لم تطرأ أي تغييرات على البرنامج الذي تشتري بموجبه دول حلف الناتو أسلحة أميركية لأوكرانيا. وأضاف المسؤول أن الأمر نفسه ينطبق على تبادل المعلومات الاستخباراتية.
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