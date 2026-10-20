بعد حادثة الحدود الشهر الماضي.. توتر بين الكوريتين وبيونغيانغ تهدد بنشر مزيد من الأسلحة

Advertisement

هددت ، يوم الاثنين باستئناف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت ونشر مزيد من الأسلحة على طول الحدود مع ، في ظل استمرار العداء بين الدولتين بسبب انفجارات الألغام الشهر الماضي، مما أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين.وكانت الجنوبية قد قالت مطلع هذا الشهر إن الألغام التي زرعتها كوريا الشمالية هي سبب وقوع انفجارات في 21 سبتمبر الماضي على الحدود، مطالبة كوريا الشمالية بالاعتذار وإزالة هذه الألغام. وجاء هذا الإعلان بعدما نفت كوريا الشمالية مسؤوليتها عن الانفجارات، وحذرت من رد فعل انتقامي في حال تم استفزازها.واتهمت كيم يو ، شقيقة الزعيم الكوري ، يوم أمس الاثنين كوريا الجنوبية بإطلاق طلقات تحذيرية وبث تحذيرات عبر مبكرات الصوت عدة مرات على الحدود منذ الماضي "بذريعة غير منطقية"، تزعم أن جنودا كوريين شماليين عبروا الحدود. وقالت إن مثل هذه الاستفزازات " تجاوزت " منذ انفجارات الألغام.وأضافت "هناك وضع خطير يسود الحدود الجنوبية بسبب السلوك المتهور لعصابات جيش كوريا"، مشيرة إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي، جمهورية كوريا.