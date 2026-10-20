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عربي-دولي

الشيخ عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند

Lebanon 24
20-10-2026 | 00:59
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الشيخ عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند
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التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات، مع سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.
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جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مومباي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والثقافية وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات التي تدعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند تمثل نموذجا متقدما للشراكات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والحرص على تحقيق المصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الهند، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تستند إلى إرث طويل من العلاقات الوثيقة والتعاون البناء، وتشهد اليوم زخما متناميا يفتح آفاقا واسعة أمام توسيع مجالات العمل المشترك، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصادين، وتسهم في ترسيخ مكانة البلدين شريكين فاعلين في دعم النمو الاقتصادي العالمي.

كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد وصل في وقت سابق إلى الهند في زيارة عمل.
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