بعد تعهد ماسك بمنح أسهم في "سبيس إكس" للأطفال الأميركيين... هكذا علّق ترامب

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أشاد الرئيس الأميركي ، بتعهد الملياردير بمنح أسهم في شركة " " لملايين الأطفال ، وقال إن الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بأهداف "حسابات ".وكتب ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكر كبير لصديقنا الأسطوري إيلون ، على كرمه المذهل بمنح أسهم في سبيس إكس لملايين الأطفال الأميركيين من خلال حسابات ترامب".وأضاف: "هذا بالضبط ما تصورناه عندما أنشأنا حسابات ترمب، جمع القطاع الخاص العظيم، وإيلون وكثيرين غيره، للاستثمار في أطفالنا، وهم بفارق كبير أعظم أصولنا وأكثرها أهمية، ومنح كل طفل أميركي جزءاً من الحلم الأميركي".وختم منشوره بالقول: "شكراً لك يا إيلون".وكان ماسك قد تعهد، بمنح كل طفل في سهماً واحداً في شركته "سبيس إكس" العام المقبل، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".وجاء تعهد ماسك بعد يوم من إعلان شركة "أنثروبيك" تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة. ورداً على إعلان الشركة، كتب ماسك: "أوصي بمنح الأسهم مباشرة إلى الجمهور".وأوضحت "أنثروبيك" أن الأسهم المخصصة ستؤول إلى "صندوق المنفعة العامة لشركة أنثروبيك" (Anthropic Public Benefit Fund)، وهو كيان جديد داخل الشركة، وقد تزداد قيمة الصندوق مع ارتفاع قيمة الأسهم.وأغلقت أسهم "سبيس إكس" الجمعة عند 146.03 دولار للسهم. ومع وجود نحو 73 مليون طفل دون سن 18 عاماً في الولايات المتحدة، تُقدَّر القيمة الإجمالية لتعهد ماسك بنحو 10.66 مليار دولار.ولم يقدم ماسك تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ تعهده بتوزيع الأسهم، لكنه قال إن هذه الخطوة ستكون "الأولى من خطوات عديدة".