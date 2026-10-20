تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تعهد ماسك بمنح أسهم في "سبيس إكس" للأطفال الأميركيين... هكذا علّق ترامب

Lebanon 24
20-10-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد تعهد ماسك بمنح أسهم في سبيس إكس للأطفال الأميركيين... هكذا علّق ترامب
بعد تعهد ماسك بمنح أسهم في سبيس إكس للأطفال الأميركيين... هكذا علّق ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتعهد الملياردير إيلون ماسك بمنح أسهم في شركة "سبيس إكس" لملايين الأطفال الأميركيين، وقال إن الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بأهداف "حسابات ترمب".
Advertisement

وكتب ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكر كبير لصديقنا الأسطوري إيلون ماسك، على كرمه المذهل بمنح أسهم في سبيس إكس لملايين الأطفال الأميركيين من خلال حسابات ترامب".

وأضاف: "هذا بالضبط ما تصورناه عندما أنشأنا حسابات ترمب، جمع القطاع الخاص العظيم، وإيلون وكثيرين غيره، للاستثمار في أطفالنا، وهم بفارق كبير أعظم أصولنا وأكثرها أهمية، ومنح كل طفل أميركي جزءاً من الحلم الأميركي".

وختم منشوره بالقول: "شكراً لك يا إيلون".

وكان ماسك قد تعهد، بمنح كل طفل في الولايات المتحدة سهماً واحداً في شركته "سبيس إكس" العام المقبل، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء تعهد ماسك بعد يوم من إعلان شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد للمنفعة العامة. ورداً على إعلان الشركة، كتب ماسك: "أوصي بمنح الأسهم مباشرة إلى الجمهور".

وأوضحت "أنثروبيك" أن الأسهم المخصصة ستؤول إلى "صندوق المنفعة العامة لشركة أنثروبيك" (Anthropic Public Benefit Fund)، وهو كيان جديد داخل الشركة، وقد تزداد قيمة الصندوق مع ارتفاع قيمة الأسهم.

وأغلقت أسهم "سبيس إكس" الجمعة عند 146.03 دولار للسهم. ومع وجود نحو 73 مليون طفل دون سن 18 عاماً في الولايات المتحدة، تُقدَّر القيمة الإجمالية لتعهد ماسك بنحو 10.66 مليار دولار.

ولم يقدم ماسك تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ تعهده بتوزيع الأسهم، لكنه قال إن هذه الخطوة ستكون "الأولى من خطوات عديدة".
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك: سأمنح سهما من أسهمي في شركة "سبيس إكس" لكل طفل في أميركا العام المقبل
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بنحو 50 ألف دولار.. ترامب يشتري أسهماً في "سبيس إكس"
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم تعهدات ماسك.. محتوى الاعتداء الجنسي يعود للظهور على "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق ماسك على الإحتجاجات الطلابية في فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إيلون ماسك

الأميركيين

سبيس إكس

ان ماسك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24