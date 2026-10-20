انتخابات تكساس تختبر شعبية الجمهوريين

Advertisement

بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي الاثنين في تكساس، حيث يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات تاريخية في هذه الولاية التي تُعد تقليديا معقلا للجمهوريين.وقد تشكلت طوابير من الناخبين في وقت مبكر من يوم الاثنين أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن.وأمام سكان تكساس مهلة حتى الثالث من نوفمبر للاختيار بين مرشحين ديموقراطيين يركزون في حملاتهم على الاقتصادية، وآخرين جمهوريين يصطفون إلى جانب الرئيس الأميركي .كما سيتعين على الناخبين اختيار حاكم الولاية المقبل؛ بين غريغ أبوت (68 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية ، أو الديموقراطية جينا هينوخوسا، وهي محامية تبلغ 52 عاما وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بفارق طفيف.وفي السباق نحو ، نجح الديموقراطي جيمس تالاريكو، وهو معلم سابق يبلغ 37 عاما، في حشد الناخبين، ما مكنه من تحقيق تقدم طفيف على كين باكستون (63 عاما)، الحالي للولاية وحليف .