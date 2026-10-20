تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نافياً مزاعم النزيف الدماغي والوفاة.. كيم جونغ أون يزور معرضاً

Lebanon 24
20-10-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نافياً مزاعم النزيف الدماغي والوفاة.. كيم جونغ أون يزور معرضاً
نافياً مزاعم النزيف الدماغي والوفاة.. كيم جونغ أون يزور معرضاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون معرضا للملابس والأحذية، في أحدث ظهور له بعد مزاعم نشرتها صحف غربية عن تعرضه لنزيف دماغي ووفاته.
Advertisement

وأفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم جونغ أون زار معرضا للملابس والأحذية، حيث سلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات الخفيفة في إطار سياسته الخاصة للتنمية الإقليمية.

وأعرب كيم جونغ أون، الذي رافقته ابنته كيم جو إيه وزوجته ري سول جو، عن ارتياحه للتطور "السريع والكبير" الذي أظهرته المنتجات المعروضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

وضم المعرض أكثر من 70,700 قطعة ملابس من أكثر من 30 نوعا وأكثر من 170,000 زوج من الأحذية من أكثر من 60 نوعا، جرى إنتاجها في مصانع الصناعات الخفيفة في مختلف أنحاء البلاد ضمن سياسة التنمية الإقليمية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن هذا "دليل واضح على صحة وحيوية سياسة الحزب الرامية إلى القضاء على الفوارق بين المناطق المركزية والمحلية وبين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق تنمية متزامنة ومتوازنة للبلاد بأسرها".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن "كيم" قوله: "هذا دليل واضح على صحة وحيوية سياسة الحزب التي تهدف إلى القضاء على الفوارق بين المناطق المركزية والمحلية وبين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق تنمية متزامنة ومتوازنة للبلاد بأسرها"، وفقا لوكالة يونهاب الإخبارية الكورية الجنوبية.
مواضيع ذات صلة
ما الذي أغضب شقيقة كيم جونغ أون؟ هجوم على الوكالة الدولية ورسالة نووية حاسمة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: بحرية كوريا الشمالية ستكبح جماح أسطول العدو الغازي
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت إشراف كيم جونغ أون.. بيونغ يانغ تختبر سلاحا جديدا "فائق الحداثة"
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: تسليح البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية سيضع أنظمة القتال النووي موضع الاستخدام العملي
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

وسائل الإعلام

كيم جونغ أون

الكورية

الشمالي

الرامي

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24