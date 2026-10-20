نافياً مزاعم النزيف الدماغي والوفاة.. كيم جونغ أون يزور معرضاً

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زار رئيس معرضا للملابس والأحذية، في أحدث ظهور له بعد مزاعم نشرتها صحف غربية عن تعرضه لنزيف دماغي ووفاته.وأفادت الشمالية اليوم الثلاثاء أن كيم جونغ أون زار معرضا للملابس والأحذية، حيث سلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات الخفيفة في إطار سياسته الخاصة للتنمية الإقليمية.وأعرب كيم جونغ أون، الذي رافقته ابنته كيم جو إيه وزوجته ري سول جو، عن ارتياحه للتطور "السريع والكبير" الذي أظهرته المنتجات المعروضة، وفقا لما نقلته المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.وضم المعرض أكثر من 70,700 قطعة ملابس من أكثر من 30 نوعا وأكثر من 170,000 زوج من الأحذية من أكثر من 60 نوعا، جرى إنتاجها في مصانع الصناعات الخفيفة في مختلف أنحاء البلاد ضمن سياسة التنمية الإقليمية.ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن هذا "دليل واضح على صحة وحيوية سياسة الحزب الرامية إلى على الفوارق بين المناطق المركزية والمحلية وبين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق تنمية متزامنة ومتوازنة للبلاد بأسرها".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن "كيم" قوله: "هذا دليل واضح على صحة وحيوية سياسة الحزب التي تهدف إلى القضاء على الفوارق بين المناطق المركزية والمحلية وبين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق تنمية متزامنة ومتوازنة للبلاد بأسرها"، وفقا لوكالة يونهاب الإخبارية الكورية الجنوبية.