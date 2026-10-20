بعد تظاهرات 17 تشرين.. 3000 شركة متضررة من احتجاجات فرنسا

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وفي ساحة فاندوم الراقية وسط ، حاول ستة ملثمين اقتحام متجر لويس فويتون باستخدام حاجز معدني ككبش لتحطيم الواجهة الزجاجية، وسط تشجيع عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.



ورغم فشل المقتحمين في دخول المتجر، أكد أحد العاملين أن الأمر كان قريباً من النجاح، مشيراً إلى أن النوافذ الأمنية الخاصة بالمتجر، إلى جانب "قدر من الحظ"، حالا دون وقوع أضرار أكبر.



ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد الموظفين قوله إن المشاركين في الهجوم "لم يكونوا محتجين بل أشخاصاً خرجوا للتخريب والسرقة". تعرضت متاجر تابعة لأشهر العلامات التجارية الفاخرة في ، بينها لويس فويتون وهيرميس وبربري، لهجمات وعمليات نهب خلال موجة الاضطرابات التي اجتاحت البلاد في نهاية الأسبوع، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء تداعيات اقتصادية متزايدة قد تمتد إلى آلاف الشركات.وفي ساحة فاندوم الراقية وسط ، حاول ستة ملثمين اقتحام متجر لويس فويتون باستخدام حاجز معدني ككبش لتحطيم الواجهة الزجاجية، وسط تشجيع عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.ورغم فشل المقتحمين في دخول المتجر، أكد أحد العاملين أن الأمر كان قريباً من النجاح، مشيراً إلى أن النوافذ الأمنية الخاصة بالمتجر، إلى جانب "قدر من الحظ"، حالا دون وقوع أضرار أكبر.ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد الموظفين قوله إن المشاركين في الهجوم "لم يكونوا محتجين بل أشخاصاً خرجوا للتخريب والسرقة".

انهيار الإجراءات الأمنية

وجاءت أعمال العنف بعد احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص تمويل المدارس، قبل أن تتحول إلى موجة من أعمال النهب والتخريب في عدة مدن فرنسية.





وعادة ما تعتمد المتاجر الكبرى في باريس على إجراءات وقائية مشددة قبل المظاهرات والأحداث الجماهيرية، خصوصاً على جادة الشانزليزيه والمناطق التجارية الفاخرة.



إلا أن موظفين في قطاع التجزئة قالوا إن الاحتجاجات الأخيرة خرجت عن النمط المعتاد للتنسيق بين الشرطة والنقابات، ما أدى إلى انهيار الإجراءات الأمنية بسرعة.



وقال أحد موظفي ديور إن العاملين اضطروا إلى إغلاق الستائر الأمنية لمتجر يقع في شارع رويال بعد مشاهدة الشرطة وهي تتراجع أمام الحشود، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.



وفي المقابل، تعرض متجر رالف لورين المقابل للتحطيم، فيما جرى نهب متجر تابع لعلامة كينزو.