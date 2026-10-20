إسرائيل تعلن تأسيس لواء عسكري "فضائي"... هذه تفاصيله

אני מברך על החלטת צה"ל להקים חטיבת חלל במסגרת המדיניות אותה אני מקדם: להפוך את ישראל למעצמת חלל ביטחונית - "מלחמת הכוכבים כחול-לבן". היעד שהוצב לצה"ל ולמערכת הביטחון הוא להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בתחומי החלל הביטחוני. היכולת לנטר, להגן ולתקוף מהחלל כל יעד במרחבים עצומים תעגן את מעמדה של ישראל כמעצמה אזורית ועולמית, תרתיע אויבים קרובים ורחוקים, ותבטיח את ביטחוננו לדורות קדימה. פיתוח היכולת הצבאית בחלל תשרה ותעניק גם תנופה גדולה למשק ולכלכלה הישראלית בתחומי הפיתוח, היזמות והייצור בתחומים מובילים בעולם - ותהפוך את ישראל גם בתחום האזרחי לאומת הטכנולוגיה והחלל.