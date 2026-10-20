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عربي-دولي

إسرائيل تعلن تأسيس لواء عسكري "فضائي"... هذه تفاصيله

Lebanon 24
20-10-2026 | 03:50
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إسرائيل تعلن تأسيس لواء عسكري فضائي... هذه تفاصيله
إسرائيل تعلن تأسيس لواء عسكري فضائي... هذه تفاصيله photos 0
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنشاء لواء عسكري متخصص بالفضاء الخارجي لجعل بلاده "قوة عالمية رائدة" في هذا المجال.

ووصف كاتس القرار الصادر عن رئيس الأركان، أيال زامير، بأنه جزء من السياسة التي يدفع بها شخصياً لتحويل إسرائيل إلى "قوة فضائية أمنية" تحت شعار "حرب النجوم باللونين الأزرق والأبيض".
وفي منشور عبر منصة "إكس" أضاف كاتس: "الهدف الذي وُضع للجيش ومنظومة الأمن هو جعل إسرائيل واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجالات الفضاء الأمني". 
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وتابع أن القدرة على "الرصد والدفاع والهجوم من الفضاء على أي هدف في مساحات شاسعة ستعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية وعالمية، وتردع الأعداء القريبين والبعيدين، وتضمن أمننا للأجيال القادمة".

ويأتي إنشاء اللواء الفضائي ضمن خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات، حيث سيتمركز في مديرية التخطيط، ويُركز على بناء القوة والعمليات في مجال الفضاء، بما يشمل تطوير الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار والقدرات الفضائية. وقد عُيّن قائد سابق لوحدة 9900 المتخصصة بالاستخبارات الفضائية (العميد "ش") رئيساً للواء الجديد.

وكان كاتس قد أكد في حزيران الماضي، سعي إسرائيل لتطوير قدرات هجومية من الفضاء، بما في ذلك أنظمة ليزر فضائية، لتصبح "الدولة الرائدة عالمياً" في هذا المجال، بهدف تحقيق تفوق نوعي في الردع أمام خصوم يمتلكون موارد كبيرة.

وأكد كاتس حينها أن تطوير القدرات العسكرية الفضائية سيمنح دفعة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي في مجالات التطوير والابتكار والإنتاج التكنولوجي المتقدم، بما يعزز مكانة إسرائيل أيضاً في المجال المدني كأمة تكنولوجيا الفضاء. 

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