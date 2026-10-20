على خلفية ملف "الأسيرين"... كوريا الجنوبية تسحب دبلوماسيين إضافيين من أوكرانيا

أعلنت الكورية الجنوبية، أن سول ستسحب عددا إضافيا من موظفي سفارتها في ، بعدما خلصت إلى عدم تلقيها استجابة بناءة من الجانب الأوكراني بشأن خلاف يتعلق بأسيري حرب من .



تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من قيام سول باستدعاء سفيرها لدى أوكرانيا بسبب هذه القضية، بحسب " ".



وكان خلاف نشب بين البلدين بعد أن اتهمت سول بخرق اتفاق للسرية يتعلق بنقل جنديين كوريين شماليين كانا أُسرا هناك.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده نقلت إلى الجنوبية أسيري حرب من كوريا الشمالية أثناء قتالهما إلى جانب .



واتهمت سول كييف لاحقاً بانتهاك اتفاق يقضي بالحفاظ على سرية عملية النقل لحماية الجنديين، في حين نفى مسؤولون أوكرانيون وجود مثل هذا الاتفاق.



وهدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ باتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا، ما لم تعترف كييف بما تصفه سول بأنه اتفاق سري يتعلق بنقل جنديين كوريين شماليين كانا أُسرا، وتقدم اعتذارًا.



وقال لي في منشور على منصة "إكس": "إذا استمر رفض الاعتراف بالحقائق وتقديم اعتذار علني، فسنتخذ إجراءات إضافية".



كذلك أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن "أسفه الشديد" إزاء ما وصفها بتصريحات أوكرانية حول اشتباك عسكري وشيك بين الكوريتين، قائلًا إنها تعد تحريضًا على الحرب في شبه الكورية.





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