مطاردة سائق في إسرائيل بعد محاولته دهس شرطي

أطلقت ، الثلاثاء، عملية مطاردة بحثاً عن سائق يُشتبه في نقله أشخاصاً يقيمون بصورة غير قانونية، بعدما حاول دهس شرطي قرب مدينة موديعين، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وذكرت الصحيفة أن السائق اصطدم بمركبة خلال الحادث، قبل أن يفرّ من المكان، فيما بدأت الشرطة عمليات البحث عنه.

ولم يورد التقرير تفاصيل إضافية عن هوية المشتبه فيه أو وقوع إصابات، مشيراً إلى أن الحادث لا يزال قيد المتابعة.