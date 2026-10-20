تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. حريق كبير في محرك طائرة قبيل إقلاعها

Lebanon 24
20-10-2026 | 06:24
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بالفيديو.. حريق كبير في محرك طائرة قبيل إقلاعها
بالفيديو.. حريق كبير في محرك طائرة قبيل إقلاعها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اندلع حريق في محرك طائرة من طراز "إيرباص إيه 320" تابعة لشركة "لاتام" التشيلية، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما عاصمة بيرو.

وقالت شركة الطيران في بيان: "وقع عطل فني غير متوقع قبل الإقلاع، لهذا السبب تقرر إنزال جميع الركاب من الطائرة كإجراء احترازي، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم في كل الأوقات".
 
ولم يوضح البيان طبيعة العطل الفني أو أسبابه، كما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن وقوع إصابات.

وقالت شركة الطيران في بيان: "فعّلت فرقنا بروتوكولات السلامة على الفور، وتمكن الركاب من مغادرة الطائرة بأمان وبصورة منظمة، وفقا للإجراءات المعتمدة"، حسبما نقل موقع "فلايت غلوبال" المتخصص بأخبار الطيران.

ووقع الحادث يوم الإثنين، أثناء استعداد الطائرة لتنفيذ رحلة متجهة من ليما إلى مدينة بيورا في بيرو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من الجزء الخلفي للمحرك الأيسر للطائرة.

وبحسب المشاهد المتداولة، امتدت النيران إلى أجزاء من جناح الطائرة والأسطح المتحركة الموجودة عند حافته الخلفية، مع احتمال تأثر معدات الهبوط الرئيسية بالحريق. (سكاي نيوز عربية) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق كبير بعد نفق حامات
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في قعقعية الجسر وعبا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير على طريق حامات البحريّ
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

breaking aviation news

شركة الطيران

سكاي نيوز

سكاي نيو

بروتوكول

✨ الخلف

الرئيسي

إيرباص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24