العاصفة "آدم" تضرب إسبانيا بالفيضانات.. 3 قتلى وفوضى في المطارات

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وبحسب صحيفة "The Independent"، سجّل مطار إيبيزا 173 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة 18 تشرين الأول، وهي أعلى كمية يومية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1944. وتسرّبت المياه إلى أجزاء من مبنى المطار، فيما تسببت الفيضانات في تعطيل الرحلات وتحويل مسارات عدد منها إلى مطارات أخرى.ثلاث وفيات وآلاف عمليات الإجلاءوأودت العاصفة بحياة ثلاث نساء، إحداهن جرفتها المياه في كابريرا دي مار قرب ، والثانية عُثر على جثتها في شاطئ ألماردا قرب ساغونتو، فيما توفيت الثالثة في بلدة أوليفا.وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان مجارٍ مائية وقطع طرق وغمر شوارع ومنازل بالمياه، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لإجلاء السكان، بينهم أشخاص علقوا فوق أسطح منازلهم واضطروا إلى انتظار المساعدة.وبحسب وكالة " "، أُجلي أكثر من ألفي شخص، ونفذت فرق الطوارئ نحو 100 عملية إنقاذ في منطقتي فالنسيا وأليكانتي، فيما واجهت فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض البلدات بسبب الطرق المقطوعة. كما علّقت الدراسة في مدارس عدة بمنطقة فالنسيا، ونُشرت وحدات طوارئ تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في الاستجابة للفيضانات.وسجل مطارا إيبيزا وبالما عشرات الإلغاءات وتحويل مسارات الرحلات، إضافة إلى أكثر من ألف تأخير خلال يومين، وفق التقرير. كما أُغلقت طرق مؤدية إلى المطار في إيبيزا بصورة مؤقتة بسبب تجمع المياه.وفيما خفّضت هيئة الأرصاد الجوية مستوى التحذيرات من الأحمر إلى البرتقالي والأصفر في ، بقي خطر هطول أمطار غزيرة قائماً، مع احتمال تسجيل كميات تصل إلى 400 ملم في بعض المناطق الساحلية الشمالية الشرقية وجزر البليار.وتوقعت السلطات انتقال تأثير العاصفة نحو إقليم كتالونيا، بما في ذلك برشلونة وجيرونا، محذرة من مخاطر إضافية نتيجة تشبّع التربة بالمياه.