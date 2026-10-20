تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العاصفة "آدم" تضرب إسبانيا بالفيضانات.. 3 قتلى وفوضى في المطارات

Lebanon 24
20-10-2026 | 06:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العاصفة آدم تضرب إسبانيا بالفيضانات.. 3 قتلى وفوضى في المطارات
العاصفة آدم تضرب إسبانيا بالفيضانات.. 3 قتلى وفوضى في المطارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسببت العاصفة "آدم" في فيضانات واسعة وأضرار كبيرة في مناطق شرقي إسبانيا وجزر البليار، ما أدى إلى وفاة ثلاث نساء وإجلاء آلاف السكان، فضلاً عن اضطراب حركة الطيران وإغلاق طرق، في ظل تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة.
Advertisement

وبحسب صحيفة "The Independent"، سجّل مطار إيبيزا 173 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة يوم الأحد 18 تشرين الأول، وهي أعلى كمية يومية منذ بدء تسجيل البيانات في المطار عام 1944. وتسرّبت المياه إلى أجزاء من مبنى المطار، فيما تسببت الفيضانات في تعطيل الرحلات وتحويل مسارات عدد منها إلى مطارات أخرى.
ثلاث وفيات وآلاف عمليات الإجلاء
وأودت العاصفة بحياة ثلاث نساء، إحداهن جرفتها المياه في كابريرا دي مار قرب برشلونة، والثانية عُثر على جثتها في شاطئ ألماردا قرب ساغونتو، فيما توفيت الثالثة في بلدة أوليفا.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان مجارٍ مائية وقطع طرق وغمر شوارع ومنازل بالمياه، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لإجلاء السكان، بينهم أشخاص علقوا فوق أسطح منازلهم واضطروا إلى انتظار المساعدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أُجلي أكثر من ألفي شخص، ونفذت فرق الطوارئ نحو 100 عملية إنقاذ في منطقتي فالنسيا وأليكانتي، فيما واجهت فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض البلدات بسبب الطرق المقطوعة. كما علّقت الدراسة في مدارس عدة بمنطقة فالنسيا، ونُشرت وحدات طوارئ تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في الاستجابة للفيضانات.

اضطراب في حركة الطيران وتحذيرات من أمطار إضافية
وسجل مطارا إيبيزا وبالما عشرات الإلغاءات وتحويل مسارات الرحلات، إضافة إلى أكثر من ألف تأخير خلال يومين، وفق التقرير. كما أُغلقت طرق مؤدية إلى المطار في إيبيزا بصورة مؤقتة بسبب تجمع المياه.

وفيما خفّضت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذيرات من الأحمر إلى البرتقالي والأصفر في المناطق المتضررة، بقي خطر هطول أمطار غزيرة قائماً، مع احتمال تسجيل كميات تصل إلى 400 ملم في بعض المناطق الساحلية الشمالية الشرقية وجزر البليار.

وتوقعت السلطات انتقال تأثير العاصفة نحو إقليم كتالونيا، بما في ذلك برشلونة وجيرونا، محذرة من مخاطر إضافية نتيجة تشبّع التربة بالمياه.
مواضيع ذات صلة
عاصفة "نورإيستر" تضرب شمال شرق أميركا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة تضرب تورنتو... أضرار جسيمة بملعب روجرز
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطوارئ في نيبال: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 1050
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نيبال تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 538
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المناطق المتضررة

الإسبانية

يوم الأحد

برشلونة

الشمالي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24