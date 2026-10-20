حسابات فلكيّة... إليكم موعد شهر رمضان وعيد الفطر

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تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر 1448 هجرياً من المتوقع أن يوافق يوم الاثنين 8 شباط 2027، على أن التحديد الدقيق يتم بناء على رؤية والإعلان من خلال القنوات الرسمية بالدول الإسلامية.ومن المتوقع فلكياً أن يحل المبارك للعام 1448 ه، يوم الثلاثاء الموافق 9 آذار 2027، إذا كان شهر رمضان 29 يوماً، أو الأربعاء 10 آذار إذا أتم الشهر الفضيل 30 يوماً، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، بينما يظل الإعلان الرسمي عن موعد العيد مرتبطاً برؤية .وبحسب "مركز الدولي"، سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم السبت 06 شباط 2027 الساعة 15:56 بالتوقيت العالمي.وأضاف أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية ، فإن بداية شهر رمضان في النطاق الشرقي تكون يوم الاثنين 08 شباط 2027، وبداية الشهر في النطاق تكون يوم الاثنين 08 شباط 2027.