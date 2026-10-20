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عربي-دولي

حسابات فلكيّة... إليكم موعد شهر رمضان وعيد الفطر

Lebanon 24
20-10-2026 | 06:36
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تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 1448 هجرياً من المتوقع أن يوافق يوم الاثنين 8 شباط 2027، على أن التحديد الدقيق يتم بناء على رؤية هلال شهر رمضان والإعلان من خلال القنوات الرسمية بالدول الإسلامية.
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ومن المتوقع فلكياً أن يحل عيد الفطر المبارك للعام 1448 ه، يوم الثلاثاء الموافق 9 آذار 2027، إذا كان شهر رمضان 29 يوماً، أو الأربعاء 10  آذار إذا أتم الشهر الفضيل 30 يوماً، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، بينما يظل الإعلان الرسمي عن موعد العيد مرتبطاً برؤية هلال شهر شوال.

وبحسب "مركز الفلك الدولي"، سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم السبت 06 شباط 2027 الساعة 15:56 بالتوقيت العالمي.

وأضاف أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية شهر رمضان في النطاق الشرقي تكون يوم الاثنين 08 شباط 2027، وبداية الشهر في النطاق الغربي تكون يوم الاثنين 08 شباط 2027.
 
وأوضح "مركز الفلك الدولي" أن هذا التقويم يعتمد على الحسابات الفلكية المسبقة ولا ينتظر الرصد الفعلي للهلال، كما يستند إلى معيار محدد لتحديد بداية الشهر الهجري الجديد. وأشار المركز إلى أن بعض الدول والمنظمات قد تعتمد معايير مختلفة لإثبات دخول الشهر، داعياً إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد موعد بداية رمضان. (العربية) 
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