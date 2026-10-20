عطل واسع في خدمات "غوغل كلاود" يربك مواقع إلكترونية ومصارف في أوروبا

تسبب عطل في خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة " " في اضطراب واسع طال مواقع إلكترونية وتطبيقات مصرفية وخدمات توصيل في وأجزاء من ، الثلاثاء، ما أدى إلى صعوبات في الوصول إلى الحسابات وإجراء المدفوعات واستخدام عدد من .

وشملت المشكلات مواقع وخدمات مصرفية تابعة لـ"Lloyds Bank" و" "، إلى جانب شركة "Screwfix" لمستلزمات المنازل وخدمة توصيل الطرود "DPD"، فيما واجه مستخدمو المصرف الرقمي "Revolut" اضطرابات ملحوظة حالت دون تمكن بعضهم من فتح التطبيق أو إتمام عمليات الدفع.

وأظهرت بيانات موقع "Downdetector" ارتفاعاً في بلاغات المستخدمين عن تعطل الخدمات، في وقت أكدت فيه "غوغل" وجود مشكلات في عدد من خدماتها في منطقة ، واعتذرت من المتضررين، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على معالجة الخلل.

وواجه عملاء "Revolut" صعوبات في استخدام عدد من الخدمات، بينها الدفع بالبطاقات وتحويل الأموال وسحب النقود من وتسجيل الدخول إلى الحسابات.

وبحسب وكالة " "، ارتبط العطل الذي أصاب خدمات المصرف الرقمي بمشكلة في خدمات "غوغل كلاود" في منطقة ، وتحديداً مركز البيانات المعروف باسم "europe-west2". وأكدت الشركة أن أموال العملاء وبياناتهم لا تزال آمنة رغم الاضطرابات.

كما أبلغ مصرف "ING" الألماني عن مشكلات تقنية أثرت في تسجيل الدخول إلى خدماته المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه المشكلات مرتبطة بالعطل نفسه.