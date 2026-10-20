في ظل تصاعد هجمات الحوثيين.. بريطانيا ترسل مقاتلات "تايفون" لحماية الأجواء السعودية

أعلنت المتحدة عن تقديم دعم عسكري دفاعي إضافي للمملكة ، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين في المنطقة.

وبموجب هذا الدعم، ستسير مهام جوية دفاعية باستخدام مقاتلات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي ، لحماية المدن والبنية التحتية الوطنية الحيوية من الهجمات الجوية.وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن هذه الطائرات ستعمل في دور دفاعي بحت، ولن تنفذ أي ضربات هجومية ضد الحوثيين.كما ستوفر بريطانيا طائرة نقل عسكرية من طراز "A400M" لدعم نقل العتاد الدفاعي داخل السعودية، إلى جانب مستشارين عسكريين بريطانيين لدعم ضباط الأركان السعوديين.وبحسب بيان الوزارة، يأتي هذا الدعم امتدادا للمساهمة العسكرية الدفاعية القائمة لبريطانيا في السعودية، والتي تشمل نشر معدات دفاع جوي للحماية من الصواريخ والطائرات بدون طيار، إضافة إلى تمديد دعم التزود بالوقود جوا للعمليات الجوية الدفاعية السعودية، بما في ذلك إضعاف الأهداف العسكرية الحوثية في اليمن التي تهدد الشعبين السعودي واليمني.وأكدت بريطانيا أن محاولات الحوثيين زعزعة استقرار المنطقة وتقويض أمن غير مقبولة، مشيرة إلى أن هذا السلوك "المتهور" يفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة أصلا في اليمن، وأن من مصلحة بريطانيا الاقتصادية والأمنية ألا تنجح هذه المحاولات، بحسب بيان وزارة الدفاع.وحذرت من أن تصاعد العنف في قد تكون له تداعيات خطيرة على الداخل البريطاني، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وتعطيل إمدادات الطاقة وتكبيد الشركات البريطانية خسائر، فضلا عن تداعياته المدمرة على المدنيين في اليمن. (روسيا اليوم)