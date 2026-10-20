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عربي-دولي

فرار ربع مليون يمني جراء التصعيد الحوثي

Lebanon 24
20-10-2026 | 08:09
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فرار ربع مليون يمني جراء التصعيد الحوثي
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ذكرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ربع مليون يمني أُجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحوثيين التصعيد العسكري في آب الماضي، غالبيتهم من محافظة تعز التي باتت محور للمواجهة مع القوات الحكومية. 
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وبحسب المفوضية، فإن 76% من الفارين من التصعيد العسكري من سكان محافظة تعز وحدها، وغالبيتهم نزحوا داخل المحافظة ذاتها، مبينة أن الأسر النازحة لاتزال بحاجة ماسة للمأوى والغذاء والمساعدات النقدية في ظل نقص حاد في التمويل.
 
وتأتي هذه التطورات فيما أكدت المنظمات الإنسانية أن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز تسبّب في نقص إنتاج المياه بمقدار النصف، كما أدى إلى رفع اسعار السلع بنسبة 50‎%‎ مع شحّ في غاز الطهي ووقود السيارات. 

كما انخفض إنتاج المياه في المدينة بالتزامن مع شحّ الوقود وغاز الطهي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما في الجانب الطبي انحسر مخزون المستشفيات من الأدوية والأكسجين والوقود على وشك النفاد، مع تعذر وصول الإمدادات الموجودة في عدن والتربة إلى داخل المدينة. (إرم نيوز) 
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