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عربي-دولي

الصين تندّد بحظر "DeepSeek" في المؤسسات الحكومية الأميركية.. وتتهم واشنطن بتسييس التكنولوجيا

Lebanon 24
20-10-2026 | 09:05
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الصين تندّد بحظر DeepSeek في المؤسسات الحكومية الأميركية.. وتتهم واشنطن بتسييس التكنولوجيا
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صعّدت الصين اعتراضها على قرار أميركي بحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "DeepSeek" في الوكالات الحكومية المدنية، معتبرة أن واشنطن توسّع مفهوم الأمن القومي وتوظّفه في الخلافات التجارية والتكنولوجية بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الثلاثاء، إن بكين تعارض باستمرار المبالغة في توسيع مفهوم الأمن القومي وتسييس قضايا العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة، مؤكدة أن الصين ستدافع عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أعلنت، في إشعار نُشر الاثنين، ضرورة إزالة منتجات "DeepSeek" والمنتجات التابعة لها، إضافة إلى خدمات وأدوات طوّرتها جهات أخرى باستخدام تقنياتها، من أنظمة المعلومات في الوكالات الحكومية المدنية. كما يحظر القرار على هذه الجهات شراء منتجات الشركة وخدماتها، علماً أن الإجراء يعود إلى أواخر تموز.

واستندت واشنطن في قرارها إلى مخاوف أمنية، مشيرة إلى أن خوادم الشركة موجودة في الصين، وأن السلطات الصينية قد تتمكن من الوصول إلى البنية التحتية للشركات والبيانات الأميركية الحساسة. ولم تصدر "DeepSeek" تعليقاً فورياً على القرار.

وتُعدّ الشركة من أبرز مطوّري الذكاء الاصطناعي في الصين، وقد اكتسبت شهرة واسعة بفضل نماذجها مفتوحة المصدر المتاحة للاستخدام في دول عدة، بينها الولايات المتحدة، وكثيراً ما تكون مجانية.

ويأتي الخلاف في ظل تنافس متصاعد بين واشنطن وبكين على ريادة قطاع الذكاء الاصطناعي. وتتهم الولايات المتحدة شركات صينية، من بينها "DeepSeek"، باستخلاص قدرات من نماذج ذكاء اصطناعي أميركية متقدمة، وهي اتهامات ترفضها بكين.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض قيود على وصول الصين إلى بعض أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً والمعدات المستخدمة في تصنيعها، فيما طرحت بكين الأسبوع الماضي خططاً جديدة مقترحة لتقييد تصدير بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ورغم التوتر، أحرز البلدان تقدماً في بعض جوانب التعاون المتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اقتراح أميركي لإنشاء قناة للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأمن القومي في هذا المجال. ومن المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي حاضراً على جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في منتصف تشرين الثاني، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شنتشن الصينية.

 

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