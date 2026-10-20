شعار الاتصالات العراقية يثير اتهامات بالسرقة.. والوزير يرد

أثار الشعار الجديد لوزارة جدلاً واسعاً، بعد تداول صورة تُظهر تشابهاً كبيراً بينه وبين شعار شركة "سمارتل" ، وسط اتهامات بنسخ التصميم.

ونفى وزير الاتصالات مصطفى سند هذه الاتهامات، مؤكداً أن الصورة المستخدمة للمقارنة خضعت للتعديل لتبدو أقرب إلى شعار الوزارة.

وأوضح سند أن شعار الشركة الأصلي يختلف في عدد الخطوط وشكل انحناءاتها عن النسخة المتداولة، مشيراً إلى أن تصميم الوزارة يرمز إلى كابل الألياف الضوئية ودور في تمرير كابلات الإنترنت العالمية.

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وأضاف أن التصميم الفائز أعدّه أحمد كاظم، واختير من بين أكثر من 4 آلاف مشاركة قُدّمت ضمن مسابقة عامة للمصممين والشباب.

وأظهر تحقق أجراه موقع "التقنية من أجل السلام" أن الشعار المنسوب إلى الشركة النيجيرية في المنشورات المتداولة عُدّل بالفعل. فالشعار الأصلي يتكون من خمسة خطوط، بينما تضم الصورة المعدلة سبعة خطوط تجعله أقرب إلى تصميم الوزارة.

ورغم كشف التلاعب بالصورة، رأى متابعون أن قدراً من التشابه لا يزال قائماً بين الشعار العراقي والتصميم الأصلي للشركة، وإن اختلفت التفاصيل.