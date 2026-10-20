بالفيديو.. موقف عفوي بين ترامب وميلانيا يشعل التفاعل

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🤣🤣🔥 trump AND MELANIA ARE TOO MUCH!
Trump: “Why don’t you sign right here? I don’t know if her signature means anything.”
Melania: “Yes, yours is most important.”
SHE FIRED RIGHT BACK! 😂😂 https://t.co/BvvcsqCOM6— Q_17 FOUNDER (@Q_ANNON) October 20, 2026
🤣🤣🔥 trump AND MELANIA ARE TOO MUCH!
Trump: “Why don’t you sign right here? I don’t know if her signature means anything.”
Melania: “Yes, yours is most important.”
SHE FIRED RIGHT BACK! 😂😂 https://t.co/BvvcsqCOM6