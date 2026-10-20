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عربي-دولي

بالفيديو.. موقف عفوي بين ترامب وميلانيا يشعل التفاعل

Lebanon 24
20-10-2026 | 10:30
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بالفيديو.. موقف عفوي بين ترامب وميلانيا يشعل التفاعل
بالفيديو.. موقف عفوي بين ترامب وميلانيا يشعل التفاعل photos 0
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لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، الأنظار في مراسم توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز أبحاث صحة المرأة في الولايات المتحدة، بعدما دار بينهما حوار عفوي لفت انتباه الحاضرين وأثار تفاعلًا واسعًا.

بعد توقيع الأمر التنفيذي، تفاخر ترامب بتوقيعه، مما أثار ضحك مسؤوليه، ثم سلم قلماً لزوجته ودعاها لإضافة اسمها قبل أن يقول: "لماذا لا توقعين هنا؟ لا أعرف إن كان لتوقيعك أي قيمة".
 
وردت ميلانيا بابتسامة: "نعم.. توقيعك هو الأهم"، في تبادل حديث قصير أضفى أجواء عفوية على المراسم.

جرى هذا في فعالية خُصصت للإعلان عن أمر تنفيذي يدعم أبحاث صحة المرأة، وهي مبادرة قال ترامب إنها جاءت بدفع ومساندة من السيدة الأولى.  (إرم نيوز) 
 
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