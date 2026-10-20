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إقتصاد

أسعار تذاكر الطيران أمام قفزة جديدة!

Lebanon 24
20-10-2026 | 10:14
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أسعار تذاكر الطيران أمام قفزة جديدة!
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حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير" مايكل أوليري من أن المسافرين في أوروبا قد يواجهون أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخ القطاع خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%، نتيجة ارتفاع تكاليف وقود الطائرات وتراجع عدد المقاعد المتاحة بسبب إفلاس شركات طيران وعمليات استحواذ في القطاع.

وقال أوليري خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن أسعار التذاكر الأوروبية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في ظل الضغوط التي تواجه شركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح أن الحرب في إيران أدت إلى زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات، ما يضغط على شركات الطيران التي لم تتحوّط مسبقاً ضد ارتفاع الأسعار، أي التي لم تثبّت تكلفة شراء الوقود عند مستويات محددة.

وأشار أوليري إلى أن "رايان إير" وشركات أوروبية أخرى كانت قد أمّنت جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الوقود لعام 2026 بأسعار ثابتة، لافتاً إلى أن شركته كانت قد غطّت نحو 80% من احتياجاتها حتى آذار 2027 بسعر 67 دولاراً للبرميل عند اندلاع الحرب في أواخر شباط.

لكن ابتداءً من نيسان 2027، يُتوقع أن تكون معظم شركات الطيران الأوروبية أقل قدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب محدودية عقود التحوّط. وقال أوليري إن "رايان إير" لم تؤمّن سوى 15% من احتياجاتها من الوقود للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، في حين تقترب الأسعار الفورية من ضعف هذا المستوى.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد ضمن جدول رحلاتها الشتوي في بلجيكا، رداً على خطط رفع الضريبة على الطيران من يوروين إلى 7 يورو اعتباراً من كانون الثاني المقبل.

كما أعرب أوليري عن تفاؤله بإتمام المصادقة الأميركية على طائرة "بوينغ 737 ماكس 10" قبل نهاية تشرين الأول، ما قد يسمح للشركة بتسلّم 16 طائرة من هذا الطراز في مطلع عام 2027. وكانت عملية المصادقة قد تأخرت بسبب مشكلة في برمجيات الملاحة.

 

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