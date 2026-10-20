احتجاجات السبت تربك البرلمان الفرنسي.. رفض جلسات مناقشة الموازنة

رفضت الكتل في عقد جلسات يومي 24 و25 تشرين الأول، وسط مخاوف أمنية من احتجاجات مرتقبة قرب ، رغم رغبة الحكومة في استكمال مناقشة موازنة الضمان الاجتماعي.

ونقلت قناة "BFMTV" عن مصادر أن الكتل أبلغت هيئة رؤساء الكتل رفضها العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما استند بعضها إلى المخاطر الأمنية، ورأت أخرى أن الجلسات لن تكون مجدية بسبب كثرة التعديلات وضعف فرص إقرار الموازنة.

في المقابل، أكد مستشار حكومي أن تمرير المشروع والوصول إلى مرحلة التصويت يتطلبان عقد جلسات السبت والأحد، لكنه أشار إلى احتمال تراجع الحكومة عن خطتها.

ويأتي الخلاف بالتزامن مع دعوات أطلقتها مجموعات من حركة «السترات الصفراء» لتنظيم احتجاجات واسعة في 24 تشرين الأول، بعد تظاهرات 17 تشرين الأول التي شارك فيها نحو 550 ألف شخص، وفق ، وشهدت مواجهات وأعمال تخريب في عدد من المدن.