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عربي-دولي

"لسنا في القرن السادس عشر".. نتنياهو يوجّه رسالة إلى أردوغان

Lebanon 24
20-10-2026 | 11:07
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لسنا في القرن السادس عشر.. نتنياهو يوجّه رسالة إلى أردوغان
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شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً جديداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهماً إياه بالسعي إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية واستعادة السيطرة على القدس، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يريد مواجهة مع تركيا.
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وقال نتنياهو، في مقابلة بثتها القناة 14 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن أردوغان يعتقد أنه قادر على إعادة الحكم العثماني إلى المنطقة، مضيفاً: "لسنا في القرن السادس عشر، حين سيطر العثمانيون على هذه المنطقة وحكموها لمدة أربعة قرون".

واعتبر أن إسرائيل تمتلك اليوم القوة والاستقلال، مؤكداً أنها لن ترضخ للضغوط، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تخضع لما وصفه بـ"محور سني متطرف تقوده تركيا"، بعدما باتت، بحسب زعمه، قريبة من تدمير "المحور الشيعي المتطرف"، داعياً أنقرة إلى إدراك موازين القوى وتجنب المواجهة.

وتأتي تصريحاته في ظل استمرار التوتر بين البلدين، بعدما اتهم أردوغان إسرائيل في مواقف سابقة بمواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية واتباع سياسة التهجير في الضفة الغربية على غرار ما جرى في قطاع غزة.

وكان الرئيس التركي قد وصف إسرائيل بأنها "منبع المشكلات في المنطقة"، معتبراً أن تداعيات اعتداءاتها لا تقتصر على الفلسطينيين واللبنانيين، بل تطال المنطقة بأكملها.
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