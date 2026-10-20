"لسنا في القرن السادس عشر".. نتنياهو يوجّه رسالة إلى أردوغان

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شنّ بنيامين نتنياهو هجوماً جديداً على الرئيس ، متهماً إياه بالسعي إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية واستعادة السيطرة على القدس، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يريد مواجهة مع .وقال نتنياهو، في مقابلة بثتها القناة 14 ، الثلاثاء، إن أردوغان يعتقد أنه قادر على إعادة الحكم العثماني إلى المنطقة، مضيفاً: "لسنا في القرن السادس عشر، حين سيطر العثمانيون على هذه المنطقة وحكموها لمدة أربعة قرون".واعتبر أن تمتلك اليوم القوة والاستقلال، مؤكداً أنها لن ترضخ للضغوط، على حد تعبيره.وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تخضع لما وصفه بـ"محور سني متطرف تقوده تركيا"، بعدما باتت، بحسب زعمه، قريبة من تدمير "المحور الشيعي المتطرف"، داعياً أنقرة إلى إدراك موازين القوى وتجنب المواجهة.وتأتي تصريحاته في ظل استمرار التوتر بين البلدين، بعدما اتهم أردوغان إسرائيل في مواقف سابقة بمواصلة احتلال الأراضي واتباع سياسة التهجير في الضفة الغربية على غرار ما جرى في .وكان الرئيس التركي قد وصف إسرائيل بأنها "منبع المشكلات في المنطقة"، معتبراً أن تداعيات اعتداءاتها لا تقتصر على واللبنانيين، بل تطال المنطقة بأكملها.