"باريس ستصبح مدينة مسلمة".. تصريح مثير للجدل من ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن باريس
ستصبح "مدينة مسلمة قريباً جداً"، وذلك في رده على سؤال بشأن تحميل الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون إياه مسؤولية أعمال الشغب في فرنسا
، بحسب شبكة "سي إن
إن".
وكان ترامب
قد جدَّد تحميل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات، وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الأخيرة، داعياً الرئيس الفرنسي
إيمانويل وأوروبا إلى إغلاق الحدود.
وقال ترامب للصحافيين في واشنطن
، الاثنين، مكرراً تصريحات كان قد أدلى بها سابقاً: "ما يحدث في فرنسا له علاقة بالهجرة وليس بالمدارس أو أي شيء آخر"، مضيفاً: "إنها الهجرة، وقلت للرئيس إيمانويل ماكرون
: أغلقوا حدودكم".
وشهدت باريس ومدن أخرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها شوارع فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
واستعاد ترامب تفاصيل محادثة أجراها مع ماكرون قبل مدة طويلة، حيث قال له: "أنتم ترتكبون خطأً فادحاً في فرنسا. أنتم تسمحون للجميع من مختلف أنحاء العالم بالدخول. العالم بأسره يدخل".
وتابع الرئيس الجمهوري
: "إذا لم تغلق أوروبا
حدودها وتُخرج المجرمين، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحتجون، فإن أوروبا ستنتهي".
وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية
للعام 2024، معتمداً، في بعض الأحيان، على ادعاءات زائفة تحرك المخاوف العرقية، بحسب "فرانس برس".