"باريس ستصبح مدينة مسلمة".. تصريح مثير للجدل من ترامب

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قال الرئيس الأمريكي ، إن ستصبح "مدينة مسلمة قريباً جداً"، وذلك في رده على سؤال بشأن تحميل ماكرون إياه مسؤولية أعمال الشغب في ، بحسب شبكة " إن".وكان قد جدَّد تحميل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات، وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الأخيرة، داعياً إيمانويل وأوروبا إلى إغلاق الحدود.وقال ترامب للصحافيين في ، الاثنين، مكرراً تصريحات كان قد أدلى بها سابقاً: "ما يحدث في فرنسا له علاقة بالهجرة وليس بالمدارس أو أي شيء آخر"، مضيفاً: "إنها الهجرة، وقلت للرئيس : أغلقوا حدودكم".وشهدت باريس ومدن أخرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تظاهرات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها شوارع فرنسا خلال السنوات الأخيرة.واستعاد ترامب تفاصيل محادثة أجراها مع ماكرون قبل مدة طويلة، حيث قال له: "أنتم ترتكبون خطأً فادحاً في فرنسا. أنتم تسمحون للجميع من مختلف أنحاء العالم بالدخول. العالم بأسره يدخل".وتابع الرئيس : "إذا لم تغلق حدودها وتُخرج المجرمين، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحتجون، فإن أوروبا ستنتهي".وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية في حملته للعام 2024، معتمداً، في بعض الأحيان، على ادعاءات زائفة تحرك المخاوف العرقية، بحسب "فرانس برس".