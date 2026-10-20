تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يطرح استراتيجية جديدة للقطب الشمالي لمواجهة التنافس الروسي والأميركي والصيني

Lebanon 24
20-10-2026 | 11:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الاتحاد الأوروبي يطرح استراتيجية جديدة للقطب الشمالي لمواجهة التنافس الروسي والأميركي والصيني
الاتحاد الأوروبي يطرح استراتيجية جديدة للقطب الشمالي لمواجهة التنافس الروسي والأميركي والصيني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تطوير النهج الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي، في ظل تصاعد التنافس الدولي على المنطقة وتزايد التحديات الأمنية والجيوسياسية المرتبطة بها، ولا سيما مع تعزيز روسيا وجودها العسكري واتساع الاهتمام الأميركي والصيني بالمنطقة.

وخلال عرض الاستراتيجية الأوروبية الجديدة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الثلاثاء، أكدت فون دير لايين أن التحولات الراهنة تفرض على أوروبا إعادة النظر في مقاربتها للقطب الشمالي، مشيرة إلى أن السيادة ووحدة الأراضي والقواعد التي أسهمت في الحفاظ على استقرار المنطقة لم تعد أموراً يمكن التعامل معها باعتبارها مضمونة.

استراتيجية أوروبية لتعزيز الحضور في القطب الشمالي

وكشف الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته الشاملة الجديدة للقطب الشمالي، بعد أشهر من التوتر المرتبط بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غرينلاند. ورغم أهمية الدور الأميركي في المنطقة، لم يرد اسم ترامب في الوثيقة، في مؤشر إلى تركيز بروكسل على صياغة مقاربة أكثر استقلالية لمواجهة التحديات الاستراتيجية.

وتتضمن الخطة الأوروبية تعزيز القدرات البحرية، من خلال توسيع الأسطول الأوروبي من كاسحات الجليد، التي تؤدي دوراً أساسياً في الملاحة بالمياه المتجمدة، خصوصاً مع تزايد أهمية الممرات البحرية في القطب الشمالي.

كما تدعو الاستراتيجية إلى تطوير أنظمة المراقبة البحرية، بما يساعد على تحسين رصد السفن المرتبطة بما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وتعزيز القدرة على متابعة الأنشطة البحرية في المنطقة.

وتشمل الخطط الأوروبية أيضاً مشروعاً طويل الأمد لربط أوروبا باليابان عبر كابل اتصالات بحري يمر بغرينلاند وكندا، بما يسهم في تنويع مسارات الاتصالات الدولية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، من دون المرور بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تتضمن الوثيقة تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ هذه المشاريع، ما يترك مسألة توفير الموارد اللازمة لتطبيق الاستراتيجية موضع اهتمام في المرحلة المقبلة.

غرينلاند في قلب التحركات الأوروبية

وتحتل غرينلاند موقعاً محورياً في التوجه الأوروبي الجديد، نظراً لأهميتها الجغرافية والاستراتيجية ومواردها الطبيعية. وكانت فون دير لايين قد أعلنت، خلال زيارة للإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي مطلع سبتمبر، تخصيص 200 مليون يورو لدعمه.

ومن المتوقع أن تسهم الأموال الأوروبية في تنفيذ مشاريع تنموية، من بينها تحسين خدمات الإنترنت وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز ارتباط غرينلاند بأوروبا ويدعم قدراتها الاقتصادية.

وتسعى بروكسل، في الوقت نفسه، إلى الاستفادة من موارد المنطقة لتنويع مصادر إمداداتها من المواد الخام الحيوية، وتقليل اعتمادها الكبير على الصين في هذا المجال، في ظل تزايد أهمية المعادن والموارد الاستراتيجية للصناعات الأوروبية.

شراكات جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي

وتدعو الاستراتيجية إلى توسيع التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتقاطع أهدافها مع المصالح الأوروبية في القطب الشمالي، وفي مقدمتها كندا والمملكة المتحدة والنرويج.

كما اقترحت بروكسل تنظيم قمة دورية تجمع شركاء ما يُعرف بـ«الجوار الشمالي»، بهدف تعزيز التنسيق بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية والبيئية التي تواجه المنطقة.

وتشمل قائمة الدول التي يمكن أن تشارك في هذه القمم الولايات المتحدة، رغم أن حضورها بدا محدوداً في بقية الوثيقة، مقارنة بدورها التقليدي بوصفها حليفاً رئيسياً للدول الأوروبية في المنطقة.

ويعكس هذا التوجه رغبة الاتحاد الأوروبي في بناء شبكة أوسع من الشراكات الإقليمية، بما يساعده على حماية مصالحه الاستراتيجية والتعامل مع التنافس الدولي المتزايد، مع الإبقاء على قنوات التعاون مع واشنطن.

تغير المناخ يضاعف أهمية القطب الشمالي

ولا تقتصر أولويات الاتحاد الأوروبي في القطب الشمالي على الجوانب الأمنية والاقتصادية، إذ تمثل التغيرات المناخية أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.

وبحسب خبراء، ترتفع درجات الحرارة في القطب الشمالي بمعدل يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي، الأمر الذي يسرّع ذوبان الجليد ويهدد التوازن البيئي ويؤثر في حياة المجتمعات المحلية.

وتشدد بروكسل على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الآثار البيئية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وفي ظل التنافس الروسي والأميركي والصيني، تسعى أوروبا إلى تحقيق توازن بين حماية مصالحها الأمنية، وتنويع إمداداتها من الموارد الحيوية، وتوسيع شراكاتها الدولية، مع الحفاظ على التزاماتها البيئية.

وتضع الاستراتيجية الجديدة الاتحاد الأوروبي أمام تحدي تحويل هذه الأهداف إلى خطوات عملية، خصوصاً في ظل غياب تمويل إضافي محدد في الوثيقة، وتصاعد أهمية القطب الشمالي بوصفه ساحة للتنافس الجيوسياسي ومركزاً متنامياً للمصالح الاقتصادية والبيئية الدولية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: اتفاق غرينلاند خطوة إيجابية لأمن القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة التهديدات الصادرة عن الناتو في منطقة القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا بحاجة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرنهام: تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضرورة لمواجهة التدخل الروسي في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

المملكة

القضايا

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24