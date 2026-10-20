ترامب يعتزم إنفاق أكثر من 400 مليون دولار لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

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أعلن الرئيس الأميركي أنه يعتزم إنفاق، أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني، دعما للحزب الجمهوري|".وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إن أكثر من 300 مليون دولار أنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، وتنظيم التجمعات وتجهيز قاعاتها، واللقاءات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للمشاركة في التصويت، والجهود المتعلقة بنزاهة الانتخابات".وأوضح أن قراره يأتي "انطلاقا من إيمانه بالحزب وسياساته ومبادئه، ولا سيما بعد ما من تطورات في ومناطق أخرى بأوروبا، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها الأهم في تاريخ ".واشار الى ان دعم الحزب الجمهوري يمثل بالنسبة إليه "شرفا عظيما"، مشيدا بما وصفه بدور الحزب في إعادة البلاد من " "، واختتم منشوره بشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا!".