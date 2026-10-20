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إقتصاد

ترامب يعتزم إنفاق أكثر من 400 مليون دولار لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

Lebanon 24
20-10-2026 | 13:00
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ترامب يعتزم إنفاق أكثر من 400 مليون دولار لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
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 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم إنفاق، أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني، دعما للحزب الجمهوري|".
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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إن أكثر من 300 مليون دولار أنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، وتنظيم التجمعات الانتخابية وتجهيز قاعاتها، واللقاءات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للمشاركة في التصويت، والجهود المتعلقة بنزاهة الانتخابات".

وأوضح أن قراره يأتي "انطلاقا من إيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، ولا سيما بعد ما شاهده من تطورات في فرنسا ومناطق أخرى بأوروبا، واصفا الانتخابات المقبلة بأنها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة".

واشار الى ان دعم الحزب الجمهوري يمثل بالنسبة إليه "شرفا عظيما"، مشيدا بما وصفه بدور الحزب في إعادة البلاد من "حافة الهاوية"، واختتم منشوره بشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا!".

         
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