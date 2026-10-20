بزشكيان يبحث جهود الوساطة الإقليمية مع قائد الجيش الباكستاني

بحث الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، مع الباكستاني عاصم منير، جهود الوساطة والتطورات الإقليمية، خلال اجتماع عُقد في العاصمة ، بحسب ما نقلته وكالة "نور نيوز" .

وتؤدي باكستان دور الوسيط بين وإيران، إذ أسفرت جهودها السابقة عن توقيع اتفاق سلام مؤقت في حزيران، قبل أن تتعثر "مذكرة إسلام آباد" مع تجدد القتال بين الطرفين بعد أسابيع من توقيعها، وفق ما أوردته وكالة " ".

وفي سياق متصل، أكد أمين للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، خلال لقائه منير، أن طهران لن تسمح بخروج أي كمية من المواد النووية المخصّبة من أراضيها، مشدداً على أن هذه المواد تمثل ثروة وطنية إيرانية ومخصصة للاستخدام داخل البلاد.

، أعلن قائد الجيش الباكستاني حلّ المشكلات المتعلقة بالحدود بين وباكستان، مؤكداً إعادة فتح المعابر الحدودية اعتباراً من صباح الثلاثاء.

ونُقل عن منير قوله إن إسلام آباد تؤكد بوضوح معالجة الإشكالات الحدودية وإعادة فتح المعابر، من دون طبيعة هذه المشكلات أو تفاصيل الإجراءات التي أفضت إلى حلّها.

ولم تتضح بعد نتائج زيارة منير إلى طهران، وما إذا كانت قد أسفرت عن تفاهمات جديدة بشأن الملف الإيراني أو الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين وطهران.