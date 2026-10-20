زيلينسكي يحاول ترميم علاقته بترامب.. لقاء في أوسلو

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في العاصمة النرويجية أوسلو، في محاولة لإعادة ترميم العلاقات بين كييف وواشنطن، على خلفية التقارب الأميركي مع موسكو
والخلافات بشأن إمدادات الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا.
وجرت المحادثات بحضور مسؤولين نرويجيين وفنلنديين، فيما شارك جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، عن بُعد، وفقاً لوكالة "رويترز".
وسبق اللقاء اجتماع جمع زيلينسكي برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، تناول تطورات الحرب والجهود الدبلوماسية لإنهائها.
وأعرب زيلينسكي عن تقديره لاستئناف الولايات المتحدة
تزويد أوكرانيا
بالمعلومات الاستخباراتية والإنذارات المبكرة بشأن الهجمات الصاروخية الروسية.
وأكد أن بلاده لن تخسر الحرب أمام روسيا
، لكنها تواصل خسارة أرواح مواطنيها، مشدداً على التزام
كييف البحث عن سبل لتحقيق السلام، وأمله في مناقشة القضايا
الأساسية لإنهاء الحرب خلال اجتماع ثلاثي على مستوى القادة
.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن مصدر، بأن ويتكوف يعتزم زيارة روسيا الأربعاء، في إطار التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالحرب الأوكرانية
.