زيلينسكي يحاول ترميم علاقته بترامب.. لقاء في أوسلو

Advertisement

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في العاصمة النرويجية أوسلو، في محاولة لإعادة ترميم العلاقات بين كييف وواشنطن، على خلفية التقارب الأميركي مع والخلافات بشأن إمدادات الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا.وجرت المحادثات بحضور مسؤولين نرويجيين وفنلنديين، فيما شارك جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، عن بُعد، وفقاً لوكالة "رويترز".وسبق اللقاء اجتماع جمع زيلينسكي برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، تناول تطورات الحرب والجهود الدبلوماسية لإنهائها.وأعرب زيلينسكي عن تقديره لاستئناف تزويد بالمعلومات الاستخباراتية والإنذارات المبكرة بشأن الهجمات الصاروخية الروسية.وأكد أن بلاده لن تخسر الحرب أمام ، لكنها تواصل خسارة أرواح مواطنيها، مشدداً على كييف البحث عن سبل لتحقيق السلام، وأمله في مناقشة الأساسية لإنهاء الحرب خلال اجتماع ثلاثي على مستوى .وفي سياق متصل، أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن مصدر، بأن ويتكوف يعتزم زيارة روسيا الأربعاء، في إطار التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالحرب .