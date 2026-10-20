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عربي-دولي

السيسي يوجّه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار في مصر

Lebanon 24
20-10-2026 | 15:22
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السيسي يوجّه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار في مصر
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وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق "تحيا مصر" للتعاون في إنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، في إطار تعزيز دور الإيجار في توفير السكن للمواطنين.

وجاء ذلك على هامش "منتدى مصر 2026"، اليوم الثلاثاء، حيث أُعلن عن اتفاق بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات باستثمارات إجمالية تبلغ 11 تريليون جنيه، تشمل شمال مدينتي، ومشروعًا في قلب الإسكندرية على مساحة 11.3 مليون متر مربع، ومجمعًا صناعيًا ولوجستيًا وعقاريًا في أبو قير، إضافة إلى وجهة ساحلية في الساحل الشمالي على غرار "ساوث ميد".

وفي ما يتعلق بالوحدات السكنية، طلب السيسي تقاسم كلفة الإنشاء مناصفة بين الحكومة والصندوق، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الإيجار يأتي في سياق إعادة النظر في أنماط السكن، بالتزامن مع الجدل الذي أثاره قانون الإيجار القديم.

وأوضح أن التركيز على تملّك المساكن خلال العقود الماضية ساهم في تفاقم أزمة العشوائيات والبناء غير المخطط، في ظل عجز الدولة عن تلبية جميع الاحتياجات السكنية بمفردها.

كما شدّد السيسي على ضرورة إنجاز المشروعات المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة" بحلول عام 2030، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات التنموية، في ظل محدودية الإمكانات والحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.

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