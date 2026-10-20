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عربي-دولي

روبيو: من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني

Lebanon 24
20-10-2026 | 14:42
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روبيو: من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني
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هاجم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، النظام الإيراني، قائلاً: "لدينا دولة تُعلن جهارًا وعلنًا أنها تستهدف السفن التجارية. لم نرَ مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".
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وأضاف: "إنهم يتبعون أساليب الغواصات النازية. هذا ما يجب أن يتكاتف العالم لإدانته".

وتحدث روبيو عن ملف التفاوض مع الإيرانيين وقال: "من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني... للأسف، لا يجيدون التفاوض، وهم خاضعون لسيطرة رجال دين شيعة متشددين".


وأضاف قائلا: "إنهم مدفوعون بالدين. من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق معهم".

ويزور روبيو الهند حاليا حيث أجرى مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في مومباي، حيث تسعى الدولتان لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والمضي نحو التوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري.
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