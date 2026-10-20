روبيو: من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني

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هاجم الأميركي ، النظام ، قائلاً: "لدينا دولة تُعلن جهارًا وعلنًا أنها تستهدف السفن التجارية. لم نرَ مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".وأضاف: "إنهم يتبعون أساليب الغواصات . هذا ما يجب أن يتكاتف العالم لإدانته".وتحدث عن ملف التفاوض مع الإيرانيين وقال: "من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني... للأسف، لا يجيدون التفاوض، وهم خاضعون لسيطرة رجال دين شيعة متشددين".وأضاف قائلا: "إنهم مدفوعون بالدين. من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق معهم".ويزور روبيو حاليا حيث أجرى مباحثات مع نظيره سوبرامانيام جايشانكار في مومباي، حيث تسعى الدولتان لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والمضي نحو التوصل لصيغة نهائية لاتفاق تجاري.