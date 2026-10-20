تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قائد "أسبيدس": 239 طلب حماية للسفن في البحر الأحمر في خلال أيلول المنصرم

Lebanon 24
20-10-2026 | 14:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قائد أسبيدس: 239 طلب حماية للسفن في البحر الأحمر في خلال أيلول المنصرم
قائد أسبيدس: 239 طلب حماية للسفن في البحر الأحمر في خلال أيلول المنصرم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف قائد العملية البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" الأدميرال فاسيليوس غريباريس، عن تقييم العملية للتهديدات التي تواجه الأمن البحري في أعقاب التصعيد الحوثي، والمخاطر التي لا تزال تحيط حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن البيئة الأمنية البحرية "لا تزال تتسم بالتقلب وصعوبة التنبؤ".
Advertisement

وأوضح غريباريس، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ولاية العملية الأوروبية لا تزال دفاعية بحتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددا على أن "أسبيدس" لا تنفذ حملة عسكرية ضد الحوثيين، ولا تنخرط في أي نزاع إقليمي، بل تركز على "حماية الملاحة التجارية وسلامة البحارة وحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي دان "بأشد العبارات" استمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددا على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وأطقمها.

في هذا السياق، قال قائد عملية "أسبيدس" إن المهمة الأوروبية تواصل مراقبة التطورات الأمنية في منطقة عملياتها، وتكييف أنشطتها وفقا للظروف المتغيرة، في حدود الإمكانات والقدرات المتاحة، مع الالتزام بمهامها الدفاعية القائمة، موضحا أن "العملية تلقت أكثر من 2760 طلبا للحماية من السفن التجارية منذ إطلاقها في شباط 2024"، كما أشار إلى أنها وفرت حماية وثيقة لأكثر من 800 سفينة، بينما بلغ عدد طلبات الحماية التي تلقتها خلال أيلول 2026 وحده 239 طلبا.

طبيعة المهمة وحدود تدخلها

قال غريباريس لـ"سكاي نيوز عربية": "أسبيدس عملية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي ذات طبيعة دفاعية بحتة، تتعامل مع الأعمال غير المشروعة التي تهدد الملاحة التجارية وسلامة البحارة وحرية الملاحة".

وتابع: "لا تستهدف مهمتنا أي طرف بعينه، بل تركز على حماية المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة، وسلامة طرق التجارة البحرية الدولية، وحماية الأرواح في البحر، وصون البيئة البحرية"، موضحا أن العملية تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين من خلال ضمان الاستخدام المشروع للمياه الدولية، وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن هذا النهج الدفاعي البحت، القائم على خفض التصعيد، يظل موجها لجميع أنشطة العملية، بصرف النظر عن التطورات التي تشهدها البيئة الأمنية الإقليمية الأوسع نطاقا.

تهديدات متصاعدة

وفي رده على سؤال بشأن تقييم مستوى التهديد الحالي للملاحة البحرية في البحر الأحمر، قال غريباريس إن التطورات الأخيرة وتجدد التهديدات الموجهة ضد الملاحة التجارية تؤكد أن البيئة الأمنية البحرية لا تزال تنطوي على تحديات، وتتسم بالتقلب وعدم القدرة على التنبؤ، و"لا تزال تحركات مختلف الأطراف في المنطقة الأوسع نطاقا تؤثر على الأمن البحري، وتفرض مخاطر إضافية على السفن التجارية والبحارة وحرية الملاحة".

وتابع أن العملية تواصل، استجابة لذلك، تقييم البيئة الأمنية بصورة مستمرة، وتكييف أنشطتها العملياتية وفقا لذلك، في حدود الإمكانات والقدرات المتاحة لها، مع الالتزام الكامل بولايتها الدفاعية القائمة، مشيرا إلى أن "أسبيدس" توفر، من خلال مركز الأمن البحري في المحيط الهندي تقييمات للتهديدات ومعلومات وتوصيات لقطاع الشحن البحري، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة واعتماد التدابير المناسبة للحد من المخاطر.

هل تحتاج "أسبيدس" لتعزيز قدراتها؟

وفيما يتعلق بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى نشر مزيد من الأصول البحرية لدعم "أسبيدس"، قال غريباريس إن البيئة الأمنية المتغيرة والمتطلبات العملياتية للعملية تخضع لتقييم مستمر، خصوصا في ضوء التطورات الأخيرة والزيادة في طلبات الدعم المقدمة من قطاع الشحن البحري، مضيفا أنه "منذ إطلاق العملية، جرى تحديد الحاجة إلى توفير أصول بحرية وقدرات مساندة كافية بوضوح".

وأوضح أن من المهم التمييز بين ولاية العملية والموارد اللازمة لتنفيذها، مشيرا إلى أن ولاية "أسبيدس" لا تزال دفاعية بحتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، ويهدف احتمال تعزيز العملية بأصول بحرية إضافية إلى زيادة قدرتها على تنفيذ مهمتها الحالية، ولا يعني الانخراط في صراعات إقليمية أو تغيير طبيعتها الدفاعية.

وشدد مع ذلك على أن العملية تواصل تنفيذ المهمة الموكلة إليها باستخدام القوات والقدرات التي تتيحها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة فيها، مع الاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المتاحة لها، مضيفا أن "توفير أصول بحرية إضافية وقدرات مساندة من شأنه تعزيز قدرة العملية على الحفاظ على وجود فعال في منطقة عملياتها الشاسعة، والاستجابة للعدد المتزايد من طلبات الدعم، ومواصلة أنشطتها خلال فترات عدم الاستقرار الممتدة".

لكنه أوضح أن القرارات المتعلقة بتوفير أصول وقدرات إضافية، فضلا عن أي تعديل محتمل لولاية العملية، تقع ضمن اختصاص السلطات السياسية في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

239 طلب حماية في أيلول وحده

كشف قائد "أسبيدس" أن الطلب على الدعم من قطاع الشحن البحري ارتفع بصورة ملحوظة، موضحا أنه "منذ إطلاق عملية أسبيدس في شباط 2024 وحتى حزيران 2025، تلقت العملية في المتوسط نحو 62 طلبا للحماية شهريا"، لكن خلال الفترة من آب 2025 وحتى أيلول 2026، ارتفع هذا المتوسط إلى نحو 139 طلبا شهريا، أي أكثر من ضعف المتوسط المسجل في الفترة السابقة.

وتابع أن الزيادة شهدت تسارعا ملحوظا عقب إعلان الحوثيين في حزيران 2026، موضحا أنه "في ايلول 2026 وحده، تلقت العملية 239 طلبا للحماية من السفن التجارية".

وإجمالا، تلقت العملية منذ إطلاقها في شباط 2024، أكثر من 2760 طلبا للحماية من السفن التجارية، ووفرت حماية وثيقة لأكثر من 800 سفينة.

وإلى جانب أنشطة حماية السفن، قال غريباريس إن العملية تدخلت أيضا في حالات طوارئ وأنقذت 128 بحارا، كما أسهمت في الحيلولة دون وقوع كوارث بيئية محتملة، معتبرا أن "هذه الإنجازات تؤكد أن إسهام العملية يتجاوز حماية السفن بصورة فردية، ليشمل حماية الأرواح في البحر، وصون البيئة البحرية، والحفاظ على طرق التجارة البحرية الدولية، التي تمثل جميعها مصالح مشتركة للمجتمع الدولي".

وفي ما يتعلق بالتوصيات الموجهة إلى السفن التجارية التي تخطط لعبور البحر الأحمر، حث غريباريس شركات الشحن والسفن التجارية التي تخطط لعبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على "توخي أقصى درجات اليقظة، وإجراء تقييمات شاملة للمخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية المعمول بها في مجال الأمن البحري".

كما أوصى بشكل خاص شركات الشحن بالتسجيل لدى مركز الأمن البحري في المحيط الهندي، وتقديم طلبات الحماية قبل وقت كاف من موعد العبور المقرر، بما يتيح للعملية تقييم إمكانية تقديم الدعم وتنسيقه في حدود الإمكانات والقدرات المتاحة لها.
مواضيع ذات صلة
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نواصل عملياتنا ضمن قوة أسبيدس عبر مرافقة وحماية السفن بالبحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كالاس تبحث في إيطاليا تعزيز مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية تبحث في إيطاليا تعزيز مهمة "أسبيدس" الأوروبية في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمني أوروبي: توافق أوروبي على تعزيز "مهمة أسبيدس" في البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الاتحاد الأوروبي

مجلس الأمن

سكاي نيوز

الأوروبي

التزام

أوروبي

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24