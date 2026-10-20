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عربي-دولي

اتفاقية مكة تصل إلى البرلمان التركي

Lebanon 24
20-10-2026 | 16:07
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اتفاقية مكة تصل إلى البرلمان التركي
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أحالت تركيا اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة مع السعودية وباكستان، إلى البرلمان للمصادقة عليها، في خطوة تهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية لتفعيل التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.
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وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوقطاي أن الاتفاقية وصلت إلى البرلمان، مشيراً إلى أنها ستخضع لدراسة شاملة بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية عند إحالتها إلى اللجنة المختصة.

وكانت الدول الثلاث قد وقّعت الاتفاقية في 7 آب الماضي، بهدف تعزيز الردع الجماعي والتعاون العسكري، على أن يُعد أي هجوم مسلح على إحدى الدول اعتداءً على الأطراف الأخرى.

من جهته، اعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.

وتأتي الخطوة بعد اجتماع عقدته الدول الثلاث في الرياض مطلع تشرين الأول، بحثت خلاله تعزيز التنسيق الدفاعي وإمكان نشر قدرات عسكرية في السعودية، في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
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