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عربي-دولي

ويتكوف إلى روسيا غداً لطرح قمة ثلاثية لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني

Lebanon 24
20-10-2026 | 16:30
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يعتزم المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف عرض مقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد محادثات مباشرة تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، حسبما ذكرت مجلة "بوليتكو".
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وجرى الإعلان عن المقترح، الذي يتضمن عقد مفاوضات ثلاثية على مستوى القادة بشأن خطة سلام، خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات بين زيلينسكي وويتكوف في النرويج، الثلاثاء. وفي حال انعقاد القمة، ستكون الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، الذي استضاف المحادثات، إن ويتكوف سيتوجه إلى روسيا، الأربعاء، لطرح مقترحات بشأن شروط السلام، من بينها عقد قمة ثلاثية تجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.


وأوضح ستوره للصحافيين عقب الاجتماع: "استضفنا محادثات جيدة وبناءة، في تقديري.. وكانت ضرورية بعد أحداث الأسبوع الماضي".

وأضاف: "سيتوجه ويتكوف إلى سان بطرسبرج، حيث سيلتقي مسؤولين في موسكو، ويتبادل معهم الأفكار التي نوقشت خلال هذا الاجتماع، والمقترحات التي عمل عليها زملاؤنا الأوروبيون والأميركيون، وربما يمهد ذلك الطريق لعقد اجتماع على مستوى القادة".

وكانت محاولات سابقة لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي قد باءت بالفشل، فيما أصر الكرملين، مؤخراً، على أن أي اجتماع بين الرئيسين لا يمكن أن يُعقد إلا في موسكو.

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