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عربي-دولي

رضائي: لن تخرج ذرة يورانيوم من إيران

Lebanon 24
20-10-2026 | 16:42
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تسمح بنقل أي كمية من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مشدداً على أن هذه المواد تمثل ثروة وطنية مخصصة للاستخدام داخل إيران.
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وقال رضائي، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، الثلاثاء، إن "ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة لن تخرج من إيران".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح أن استئنافها مشروط باتخاذ واشنطن خطوات عملية لبناء الثقة، تبدأ بالاستجابة للشروط الإيرانية.

من جهته، أعلن قائد الجيش الباكستاني إعادة فتح الحدود بين بلاده وإيران، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.
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