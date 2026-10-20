رضائي: لن تخرج ذرة يورانيوم من إيران

Advertisement

أكد أمين للأمن القومي محسن رضائي أن لن تسمح بنقل أي كمية من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مشدداً على أن هذه المواد تمثل ثروة وطنية مخصصة للاستخدام داخل .وقال رضائي، خلال لقائه الباكستاني عاصم منير في طهران، الثلاثاء، إن "ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة لن تخرج من إيران".وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع ، أوضح أن استئنافها مشروط باتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، تبدأ بالاستجابة للشروط .، أعلن قائد الجيش الباكستاني إعادة فتح الحدود بين بلاده وإيران، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن الملف .