ماسك أمر بإبطاء نسخة عسكرية من خدمة "ستارلينك" تعتمد عليها القوات الأوكرانية!

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أمر الملياردير إيلون الأسبوع الماضي بإبطاء نسخة عسكرية من خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، تعتمد عليها القوات في عملياتها العسكرية ضد ، وفق ما كشفت صحيفة " " الأميركية أمس الثلاثاء.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن القيود المفروضة على الخدمة أثرت على العمليات الأوكرانية، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة ومهام الدفاع الجوي في مواجهة الهجمات الروسية.وبحسب التقرير، فإن القرار يتعلق بخدمة "ستارشيلد"، وهي النسخة العسكرية من شبكة ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك.ولم يرد ماسك أو شركة "سبيس إكس" أو على طلبات وكالة للتعليق، فيما أكدت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في التقرير.وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي وماسك ناقشا قرار تقييد الخدمة خلال اتصال هاتفي، بعد وقت قصير من مسألة خفض سرعتها، بينما كان يشارك في حملة انتخابية الأسبوع الماضي.وأضافت أن الجانبين بحثا المسألة أيضا قبل اتخاذ قرار فرض القيود على الخدمة.وكان ترامب قد نفى، يوم الجمعة الماضي، اعتقاده بأن يكون هو أو ماسك مسؤولا عن فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات ستارلينك، على نحو أثر في عملياتها العسكرية ضد روسيا.وسبق لماسك أن قال إن القرار النهائي بشأن استخدام النسخة العسكرية من ستارلينك، المعروفة باسم "ستارشيلد"، يعود إلى ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة.ويأتي التقرير في ظل توترات بين وكييف بشأن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.