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صحة

الفيروس يتفشى.. نيجيريا تسجل أول إصابة بإيبولا

Lebanon 24
20-10-2026 | 23:38
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أكدت نيجيريا، أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا، في وقت يتواصل فيه انتشار المرض في عدد من الدول الإفريقية.
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ويأتي الإعلان النيجيري بعد أشهر من ظهور الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو الماضي، قبل امتداده إلى دول أخرى في القارة.

ووفقا للسلطات الصحية، أودى تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية بحياة 4381 شخصا، من بين أكثر من 9 آلاف إصابة مؤكدة.

وقال وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي، في بيان، إن المصابة وصلت على متن رحلة جوية قادمة من أوغندا، وأُدخلت إلى مستشفى خاص، حيث تلقت الرعاية الطبية لعدة أيام قبل تأكيد إصابتها.

وأضاف أن المصابة تخضع حاليا للعزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، عدم وجود إصابات نشطة ومؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد.

وشددت الوزارة على أن مرور المسافرين عبر أوغندا لا يعني بالضرورة إصابتهم بالفيروس داخل أراضيها.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس إيبولا، في مؤشر على استمرار المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار المرض.

وحذر المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، من اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوغيو.
 
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