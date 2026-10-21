‏‏اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.. هذا ما أعلنته السعودية

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أعلنت ، الأربعاء، اعتراض 5 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه ، بينها مسيّرات في منطقة المدينة المنورة.وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية المالكي على منصة إكس: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة"، موضحا في منشور ثان أن عمليات الاعتراض جرت في ومنطقة المدينة المنورة.وأعلن المالكي، الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيّرات، لاحقا اعتراض مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية أيضا.وصعد الحوثيون المدعومون من هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار ، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من 10 سنوات.