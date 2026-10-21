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عربي-دولي

‏‏اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.. هذا ما أعلنته السعودية

Lebanon 24
21-10-2026 | 01:00
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‏‏اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.. هذا ما أعلنته السعودية
‏‏اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات أطلقت باتجاه المملكة.. هذا ما أعلنته السعودية photos 0
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، اعتراض 5 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة، بينها مسيّرات في منطقة المدينة المنورة.
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وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي على منصة إكس: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة"، موضحا في منشور ثان أن عمليات الاعتراض جرت في المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

وأعلن المالكي، الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيّرات، لاحقا اعتراض مسيّرة أخرى في المنطقة الشرقية أيضا.

وصعد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من 10 سنوات.
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