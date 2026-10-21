إيران محور الخلاف.. ماذا يجري داخل عائلة ترامب؟

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كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، الأربعاء، أن الابن، نجل الرئيس الأميركي دونالد ، يعارض سرا الحرب الأميركية على ، في موقف يتناقض مع سياسة والده ويعكس اتساع الانقسامات داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) بشأن التدخلات العسكرية الخارجية.ونقلت المجلة عن شخصين تحدثا مع ترامب الابن بشأن الحرب أنه عارضها منذ اندلاعها، وأبلغ والده بموقفه، انطلاقا من قناعته بأن يجب ألا تنخرط في حرب جديدة في .وبحسب التقرير، الابن، المعروف باسم "دون"، لطالما أبدى تشككا في التدخلات العسكرية الخارجية، لكنه اختار عدم إعلان معارضته للحرب، تجنبا للدخول في مواجهة علنية مع والده.ونقلت المجلة عن شخص مقرب منه قوله إنه أبقى آراءه بشأن الحرب طي الكتمان، لأنه لن يخالف والده علنا في قضية من هذا النوع.وأشارت إلى أن ترامب الابن كان مقربا من الناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك، الذي عارض الحرب على إيران، خلافا لموقف الإدارة الأميركية.ووفقا لـ"ذي أتلانتيك"، كشفت الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة إلى جانب ضد إيران عن انقسام متزايد داخل حركة "ماغا"، يتجاوز الموقف من طهران إلى خلاف أعمق بشأن تفسير شعار "أميركا أولا"، الذي شكّل أحد أبرز مرتكزات خطاب ترامب الانتخابي.ويتمحور الخلاف بين قومي يرى أن الحروب الخارجية تتعارض مع أولوية معالجة المشكلات الداخلية، وتيار آخر يدعو إلى استخدام القوة العسكرية الأميركية بحزم أكبر في مواجهة خصوم .وعلى مدى سنوات، تمكن ترامب من الجمع بين التيارين من خلال التعهد بإظهار القوة الأميركية دون التورط في حروب كبرى جديدة، لكن الحرب على إيران جعلت التوفيق بين الموقفين أكثر صعوبة.ونقلت المجلة عن أحد الشخصين اللذين تحدثا مع ترامب الابن بشأن موقفه من الحرب أنه يعتبر الأكثر تمسكا بمبادئ حركة "ماغا" بين المقربين من الرئيس.وامتدت التحفظات، بحسب التقرير، إلى داخل الإدارة الأميركية نفسها، إذ أبدى جيه دي فانس معارضة للحرب خلال مداولات داخلية سبقت المشاركة الأميركية في الحملة العسكرية ضد إيران.كما أبدى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو شكوكا بشأن إمكانية تحقيق تغيير للنظام من خلال الضربات الجوية، وهي الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فبراير الماضي.وتستند هذه المعلومات إلى رواية المجلة عن المداولات الداخلية، ولم يتسن تأكيد تفاصيلها بصورة مستقلة.