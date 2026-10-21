موسكو توجه اتهامات إلى كييف.. هذا مضمونها

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أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن تجري تحقيقا بشأن علاقات محتملة بين وعصابات تهريب المخدرات المكسيكية، وسط مزاعم روسية بأن عناصر تابعة لهذه العصابات تلقوا تدريبات على استخدام الطائرات المسيّرة في أوكرانيا مقابل أموال دُفعت لمسؤولين مقربين من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحقق في علاقات محتملة بين أوكرانيا وعصابات المخدرات المكسيكية.وقال البيان إن مجموعات إجرامية مكسيكية دأبت طويلة على إرسال عناصرها إلى أوكرانيا لتلقي تدريبات عملية على تجميع الطائرات المسيّرة واستخدامها في العمليات القتالية، حسبما ذكر موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية.وجاء في البيان: "اكتشف الأميركيون أن جماعات إجرامية دأبت منذ فترة طويلة على إرسال عناصرها إلى أوكرانيا لتلقي تدريبات على تجميع واستخدام الطائرات المسيّرة في ظروف قتالية. وقد وُجِّهت مدفوعات هذا (التدريب) إلى مسؤولين مقربين من زيلينسكي، باستخدام أموال جناها تجار المخدرات من بيع مواد غير مشروعة في الولايات المتحدة".وبحسب ما ذكره البيان، فإن تعاون زيلينسكي مع عصابات المخدرات المكسيكية قد يكون "مسماراً في نعش" مسيرته السياسية، حسبما أوردت وكالة " " الروسية للأنباء.وتطرق تقرير الاستخبارات الروسية أيضا إلى ما وصفه بـ"الفساد الذي لا حدود له" لدى القيادة .تتهم أوكرانيا بالتحوّل إلى مركز دولي لتجارة الأسلحة غير المشروعةفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تصريحات أدلت بها رئيسة الوفد الروسي في فيينا، يوليا جدانوفا، يوم 23 ايلول، حيث قالت إن تجارة الأسلحة غير المشروعة في أوكرانيا تتغذى بصورة أساسية بإمدادات الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في إلى الحكومة الأوكرانية.وزعمت المسؤولة الروسية أن بيانات منسوبة إلى أجهزة إنفاذ القانون في تشير إلى ارتفاع عمليات الاتجار غير المشروع بالأسلحة المنطلقة من الأراضي الأوكرانية بنسبة 96 بالمئة خلال عام 2025.وأضافت أن أوكرانيا تحولت فعليا، بحسب تقييمها، إلى أحد أكبر المراكز الدولية للسوق السوداء للأسلحة.واعتبرت أن انتشار الأسلحة بصورة غير مشروعة انطلاقا من الأراضي الأوكرانية يمثل تهديدا للأمن في دول أخرى، وليس لأوكرانيا وحدها.