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عربي-دولي

وسط "بحر من الهموم" في اليمن.. يونيسف: تعز هي مصدر القلق الأول

Lebanon 24
21-10-2026 | 04:01
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وسط بحر من الهموم في اليمن.. يونيسف: تعز هي مصدر القلق الأول
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حذرت منظمة اليونيسف من أن تصاعد القتال في اليمن يؤدي إلى تعطيل "أبسط الخدمات الأساسية" لنحو ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن "تعز تمثل الهم الأول في الوقت الراهن، وسط بحر من الهموم".
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وقال ممثل اليونيسف في اليمن أخيل آير، في تصريحات أدلى بها من عدن، إن مدينة تعز "تخضع فعليا لحصار"، حيث أدى "القتال على جانبي خطوط المواجهة" إلى توقف تام لحركة المركبات نحو واحدة من أكبر مدن البلاد، والتي تستضيف أيضا نحو 120 ألف شخص من أصل 250 ألفا نزحوا مؤخرا بسبب التصعيد.

وأضاف: "تعد تعز بلا شك مصدر الهم الأول في الوقت الراهن وسط بحر من الهموم [في اليمن]. لقد فر الكثير من الناس مرارا وتكرارا، وهم يصلون الآن إلى مخيمات أو مجتمعات مكتظة بالفعل، حيث يندر الغذاء أو ينعدم تماما، وتكاد المياه النظيفة تكون غير متوفرة. لقد وصلوا حرفيا بما يرتدونه من ملابس فقط، لم يتبق لديهم تقريبا أي شيء يعينهم على البقاء".
وسلط آير الضوء على وضع المياه والصرف الصحي في تعز، التي تعد بالأصل واحدة من أكثر المناطق شحا في المياه على مستوى اليمن.

وقال إن العائلات بدأت في تقنين استهلاكها للمياه، غير واثقة مما إذا كانت ستتمكن من إعادة ملء أوعيتها بعد نفاد ما لديها.

وقد أدى قطع طرق الإمداد إلى نقص في الوقود والغذاء والمياه، في وقت "ترتفع فيه الأسعار وتواجه الخدمات الأساسية خطر التوقف التام".

وأشار المسؤول في اليونيسف إلى أن هذا الوضع يمثل "ضربة مدمرة أخرى" للعائلات التي تكافح لإطعام أطفالها، لا سيما تلك التي لديها أطفال يعانون بالفعل من سوء التغذية. ولفت إلى أن طفلا واحدا تقريبا من كل ثلاثة أطفال فحصتهم المنظمة في تعز يعاني من سوء التغذية.

وقد تسبب نقص الوقود في نشوء أزمة نفايات في مدينة تعز. إذ تتراكم القمامة في أحيائها، في ظل عجز الشاحنات عن جمعها أو الوصول إلى مكبات النفايات، بحسب آير، مما ينذر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الإسهال والكوليرا، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.
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