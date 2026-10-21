شمال شرقي أربيل.. إطلاق صاروخ على معسكر للمعارضة الإيرانية الكردية

أفادت مصادر أمنية بإطلاق صاروخ على معسكر للمعارضة الإيرانية
الكردية شمال شرقي مدينة أربيل العراقية
اليوم الأربعاء.
يأتي هذا القصف بعدما أعلن السفير الإيراني
في بغداد، الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية والعراق اتفقا على "إخراج" عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة
من إقليم كردستان "أو تسليمهم لإيران"، فيما لم تعلّق السلطات العراقية.
ولطالما أكّد مسؤولون أمنيون عراقيون رفيعون لوكالة فرانس برس أن بغداد ترفض تسليم هؤلاء العناصر "خوفاً على حياتهم".
وتتهم إيران
مجموعات المعارضة الكردية المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق
، بالضلوع في هجمات في الداخل الإيراني وخدمة مصالح إسرائيل
ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية.