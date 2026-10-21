شمال شرقي أربيل.. إطلاق صاروخ على معسكر للمعارضة الإيرانية الكردية

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أفادت مصادر أمنية بإطلاق صاروخ على معسكر للمعارضة الكردية شمال شرقي مدينة أربيل اليوم الأربعاء.يأتي هذا القصف بعدما أعلن السفير في بغداد، الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية والعراق اتفقا على "إخراج" عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية من إقليم كردستان "أو تسليمهم لإيران"، فيما لم تعلّق السلطات العراقية.ولطالما أكّد مسؤولون أمنيون عراقيون رفيعون لوكالة فرانس برس أن بغداد ترفض تسليم هؤلاء العناصر "خوفاً على حياتهم".وتتهم مجموعات المعارضة الكردية المتمركزة منذ سنوات في شمال ، بالضلوع في هجمات في الداخل الإيراني وخدمة مصالح ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية.