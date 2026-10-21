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عربي-دولي

الإحتجاجات وصلت إلى اليونان... هذا ما ستشهده البلاد اليوم

Lebanon 24
21-10-2026 | 05:41
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يستعد الطلاب والتلاميذ والمعلمون وموظفو القطاع العام في اليونان للتظاهر اليوم، احتجاجا على غلاء المعيشة، مشيرين إلى أوجه التشابه مع الوضع في فرنسا.
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ومن المتوقع تنظيم تجمعات في كل من أثينا وتيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ورصدت وكالة "فرانس برس" مساء امس، قيام عشرات الطلاب بنصب الخيام أمام البرلمان في ساحة "سينتاغما" في أثينا، وفي أحد شوارع المشاة في تيسالونيكي.

وهذا ثاني تحرك احتجاجي خلال أسبوع للتنديد بارتفاع تكاليف السكن، لا سيما بالنسبة الى الطلاب.

كما دعت نقابة موظفي القطاع العام "أديدي" إلى التوقف عن العمل بدءا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، والمشاركة في تجمع في أثينا.

ورُفعت في تيسالونيكي، المدينة الطالبية الكبرى، لافتات كُتب عليها "اليونان وفرنسا، الثورة في كل مكان، المشاكل نفسها والعدو ذاته"، و"من اليونان إلى فرنسا، نناضل من أجل تعليم عام ومجاني".
 
 
 
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