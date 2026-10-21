الإحتجاجات وصلت إلى اليونان... هذا ما ستشهده البلاد اليوم

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يستعد الطلاب والتلاميذ والمعلمون وموظفو القطاع العام في للتظاهر اليوم، احتجاجا على غلاء المعيشة، مشيرين إلى أوجه التشابه مع الوضع في .ومن المتوقع تنظيم تجمعات في كل من وتيسالونيكي، في البلاد.ورصدت وكالة "فرانس برس" مساء امس، قيام عشرات الطلاب بنصب أمام في ساحة "سينتاغما" في أثينا، وفي أحد شوارع المشاة في .وهذا ثاني تحرك احتجاجي خلال أسبوع للتنديد بارتفاع تكاليف السكن، لا سيما بالنسبة الى الطلاب.كما دعت نقابة موظفي القطاع العام "أديدي" إلى التوقف عن العمل بدءا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، والمشاركة في تجمع في أثينا.ورُفعت في تيسالونيكي، المدينة الطالبية الكبرى، لافتات كُتب عليها "اليونان وفرنسا، في كل مكان، المشاكل نفسها والعدو ذاته"، و"من اليونان إلى فرنسا، نناضل من أجل تعليم عام ومجاني".